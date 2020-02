Zidane confiado, arriesgó y perdió

Esta confirmado, el exceso de confianza que demostró el técnico francés. Dicen que pecó de confiado y ahora aquí están los resultados. La razón más válida es la haber alineado un once con demasiados cambios. Por supuesto, que si Zidane tiene culpa de los resultados, los jugadores llevan su gran cuota de responsabilidad.

El resultado de Zidane confiado, lo hizo perder

James juega, y si no jugó fue por algo, por algo Marcelo es suplente, de Mendy; hasta ahora todo iba muy bien, pero en algo falló la escuadra. James le correspondió un partido importante, Zidane lo pone de titular, a pesar de …… y salió fue pasearse, perdido, desubicado, mostrando poco compromiso, de ahí su rápida salida. Es así, como no entendemos que el técnico. que no lo quería en su plantilla le concediera esa responsabilidad.

No entendemos, el par de Nacho y Marcelo. Sin tener malos rendimientos físicos, buscando un buen centro. Corrieron hacia atrás. Nacho sin destino dentro del grupo; a pesar del cambio de hace algún tiempo, la Real encontró el cielo abierto para lograr la victoria.

A pesar de que Zidane presume de su plantilla. Tiene el ejemplo de Bale, que siendo de los buenos, puede quedarse en el banquillo sin que haga falta su participación. También le cuesta entender de que hay jugadores que no pueden disputar minutos en duelos de tanta importancia, como sucedió anoche.

El once de anoche, el que se enfrentó a la Real Sociedad, se presentó como un regalo para el equipo de Imanol, premiandolo por haberse tomado en serio, el ganar, como objetivo prioritario. No cabe en cordura imaginar, que para un partido de la importancia del de anoche, Zidane preparara un once como el de ayer. Nadie entiende qué sucedió.