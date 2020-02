Libros verdaderas joyas diamantes en bruto

Los libros son cultura y la cultura es un bien muy preciado. Algunas escritoras, diamantes en bruto por descubrir.

Muchas escritoras forjan su futuro a base de mucho trabajo y hora de dedicación. Su trabajo se basa en la constancia y dedicación para lograr pulir sus obras como un diamante en bruto. En la época actual y los tiempos que vivimos es normal que muchos libros se publiquen en formato digital. Pero no debemos olvidar el papel, aunque el alto coste de la publicación de libros en papel dificulta el trabajo de jóvenes escritores. No todo es oro lo que reluce y a veces debemos conformarnos con la plata o el acero. Debido al coste de la edición de obras en papel, no siempre es viable lanzar el producto en este formato. De ahí que el formato digital gane cada día más adeptos y pone a nuestro alcance joyas literarias por descubrir.

Obras bienes preciados

Escritoras y escritores optan por publicar sus obras en formatos digitales adaptados a los conocidos libros electrónicos. Esto facilita su publicación y a su vez reduce considerablemente los costes. aunque este formato de venta puede parecer de menos calidad, existen verdaderas joyas a precios muy bajos y accesibles a todos los públicos.

La venta de estos productos a través de Internet ayuda a llegar a muchos países que de otra forma sería prácticamente imposible. como ya hemos comentado si el coste en papel para lanzar un producto a nivel nacional ya es muy alto, la distribución de las obras a nivel internacional eleva los costes a un nivel solo accesible a grandes tiradas.

Muchos de estos creadores optan por crear sus propias páginas web y proyectos online para difundir sus creaciones. en este sentido podemos citar algunos de ellos, que al visitar su página web nos damos cuenta del inmenso trabajo que hay detrás de todo.

La venta online

Cómo ejemplo podemos citar a una escritora que lleva varios años trabajando para difundir sus obras a través de Internet y que a su vez ayuda a potenciar la visibilidad de otras personas gracias a sus conocimientos de marketing y venta online.

Estamos hablando de Kassfinol, una joven incansable qué dedica horas y horas a su trabajo. y gracias a este trabajo nos da la oportunidad de conocer a muchos otros creadores y creadoras desconocidas por muchos de nosotros. Dar a conocer sus obras a través es un proyecto web es un privilegio al alcance de pocos. si visitamos su página podremos hacernos una pequeña idea del empeño que pone en visibilizar sus obras y para muchos otras personas será de gran ayuda contar con sus conocimientos y experiencia. si estás pensando en potenciar tu blog o página no dudes en contactar con ella. puedes localizar su página web con tan solo teclear su seudónimo, Kassfinol.

Desde su sitio hemos podido conocer a otros creadores cómo Alan D.D. y a muchos otros que trabajan desde la sombra para dar a conocer sus pequeñas joyas, libros publicados con mucho cariño. Sin más dilación os invitamos a visitar sus obras.