Las botas de tacón alto color marrón

Atrás quedaron esos días tan calurosos de sol, playa, piscina y sandalias planas para dar paso al otoño- invierno.

De seguro eres una mujer que le encantan llevar botas altas y con tacón al igual que a mí. Y que mejor momento de usarlas en la nueva temporada del año que recién inicia.

Pero si no te gustan este tipo de calzado podrás optar por las botines, las botas altas planas o las botas militares muy de moda hoy en día entre las mujeres que tiene la firma PAYMA, visitando las tiendas físicas o solo con un clic desde casa vía online.

Las botas de tacón alto para las mujeres



A mí me encantan las botas altas y que lleven tacón, esto no implica que dejen de ser cómodas y prácticas de llevar a cualquier hora del día y sobre todo con vestidos pues le dan un toque perfecto a esa ropa en especial.

Las botas de tacón alto siempre son uno de los zapatos imprescindible que toda mujer tiene y no solo las típicas negras o beige, sino también las de color marrón.

Hay que decir también que hoy día existen tantas botas altas con tacón en diversos colores y diseños que a veces nos resulta un poquito imposible decantarnos por un solo par. Las botas con tacón alto las puedes usar con vaqueros para ese look desenfadado.

Calzado estrella: las botas de tacón alto



Este tipo de calzado es por lo general el zapato estrella de esta época. Se puede comprar en las diferentes tiendas de ventas de zapatos y hasta en un mercadillo a precios muy atractivos.

Están fabricadas de diversos materiales entre ellos piel sintética, cuero, piel, gamuza y textil así también como en diversos modelos y colores. Hay para todos los gustos.

Por lo general a casi todas las mujeres nos encanta llevarlas sin importar hora del día ni lugar, ya sean para trabajar, ir de fiesta o hasta para ir de compras. A mí no solamente me gustan las típicas de siempre, las de color negro, sino también las de color marrón, son muy bonitas también y muy fácil de combinar con todo tipo de ropa y los complementos de esta nueva etapa.



En estas imágenes que te muestro a continuación podrás apreciar unas espectaculares botas con un tacón alto en color negro, suela antideslizante tipo plataforma , llevan cremallera y unas hebillas ajustables en su parte superior, su punta es redonda. Son muy prácticas y cómodas a la hora de caminar. Podrás llevarlas por largas horas sin que te causen ningún tipo de daño en los pies.

Si aún no tienes tú botas de tacón alto, sin importar color, no lo esperes más y comienza a buscarlas en tiendas físicas o desde casa vía online.