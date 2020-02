Shakira y J. L siguen generando comentarios

Piden medidas sobre el asunto, los ofendidos pretenden que Fox aplique sanciones reguladoras. La Comisión ha regulado las quejas; pero aunque son fuertes, no supone que tengan valor en un uno por mil de los espectadores que la aprobaron. Las comparaciones con otros intermedios indican que las divas no hicieron nada que otros artistas no hayan hecho ya en pasadas presentaciones. Por ejemplo, en 2004, Janet Jackson junto a su compañero Justin Timberlake, le levantó la ropa «sin querer» y mostró un pezón, la Comisión recibió más de 540.000 quejas. Lo mismo sucedió el año pasado con Adam Levine cuando el artistas tocaba sus genitales de manera repetitiva y hasta se quitó la camisa.