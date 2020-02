El aborto no es la solución, es la falta de educación preventiva

La profesión y experiencia como médico de Juan Luis Castro, del Partido Verde, hacen que redacte una carta y la envíe a la Corte Constitucional en la que explicaba que el país no tiene programas de prevención ni de educación sexual, que eviten el tema del aborto, aunque él está de acuerdo con despenalizarlo hasta la semana 16 de gestación.

Juan Luis es el médico de la Universidad Bolivariana de Medellín. Del mismo modo, especialista en psiquiatría infantil en Chid Study Center de Yale (Nueva York). Además tiene un Magister en salud pública y finanzas de la Universidad de Carolina del Norte (EEUU). También, es senador del Partido Verde. Desde 2018, cuando llegó al Congreso, ha promovido más de 20 proyectos de ley. Es así como todos están referidos a la importancia de la alimentación y la mejora de los hábitos. Así mismo, tratan acerca del acceso al agua potable, la prevención de enfermedades no transmisibles, el consumo del tabaco y otros temas importantes de salud. De esta forma, en esta carta fue enfático en cuanto al tema de la despenalización del aborto.

Según Castro, el problema fundamental no reside en la practica del aborto. El médico opina que el problema radica en la inexistencia de una política de salud pública robusta y de alcance nacional. En realidad, el tema de embarazos no deseados, educación sexual para hombres y mujeres de ser tratado como un grave problema de salud pública. El aborto es solo el resultado de una ausencia de educación sexual. Además, seguirá siendo un camino para miles de mujeres; la mayoría en condición de vulnerabilidad por razones socioeconómicas, que arriesgan su vida e integridad física para poder ejercer su derecho.

Educación preventiva es la solución

Castro añade que concuerda plenamente en que Colombia, al igual que en otros países del mundo, deben existir las condiciones para que no hayan barreras, ni inconvenientes o problemas asociados al aborto. Pero enfatiza que ese no debería ser el problema, el debate debe ser otro. El problema radica en que Colombia no cuenta con un componente preventivo. «Y este problema crónico y generalizado necesariamente ha permeado problemáticas complejas en materia de salud sexual y reproductiva. Este es uno de los aspectos esenciales: la atención preventiva en materia de salud sexual en nuestro país es inexistente en muchos sentidos», redacta en la carta el senador.

El senador invita ala Corte a que aproveche el expediente que están estudiando para pronunciarse sobre lo que considera es el debate de fondo. El alto tribunal » ha sido un faro y garante para los derechos fundamentales de la ciudadanía colombiana en inmensurables temas. Esta es la oportunidad para que, a través del fallo, el sistema de salud de Colombia ponga como prioridad la atención preventiva como el primer paso para garantizar el derecho fundamental a la salud en Colombia».

Toca esperar la pronunciación de la Corte acerca del tema. Los nueve magistrados del alto tribunal ya tienen en sus manos las ponencias. Es así como solo les queda resolver para iniciar el debate de fondo para emitir una decisión , que en este sentido podría ser histórica.