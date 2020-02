Ángel Torres considera que el Ajax recibió clases de educación y respeto

Según Ángel Torres, el equipo enseñó no solo como se juega sino también educación y respeto. Considera que el Ajax no supo perder.

Recibió clases de educación y respeto

Este juego, Getafe -Ajax, resultó ser una gran expedición para el Getafe. Es así como no solo por el trato del Ajax sino por las palabras de la última semana con el fin de calentar el partido de anoche. Todo fue un descontento general, el encuentro tanto del presidente Ángel Torres, como del entrenador José Bordalás. Así como algunos jugadores de la plantilla manifestaron el malestar que les causó lo ocurrido en Ámsterdam.

El Getafe estará en los octavos de final de la Europe League , no obstante perdió 2-1 en el Johan ruyff Arena. Al Ajax de Ámsterdam le pesó demasiado el 2-0 de la ida. Aunque tuvieron sus ocasiones, los de Bordalás mantuvieron el partido y eliminaron las intentonas de los de Ten Hag.

Getafe ofreció una clase magistral

«Les hemos dado un baño pero no sólo de juego, también de educación y respeto», dijo Torres. Según el presidente del Getafé, el entrenador del Ajax ha comenzado a provocar antes de que empezara el partido. No sabe perder. También se quejó sobre lo ocurrido en las gradas: » A los familiares de nuestros jugadores le han tirado cervezas y de todo en el estadio; vamos a poner una queja a la UEFA porque ese trato no se puede permitir».

Así mismo, José Bordalás, entrenador alicantino, comentó: «Vaya partido, vaya eliminatoria. Hemos tenido que estar aguantando acusaciones toda la semana, calentando el partido, diciendo cosas que faltan a la verdad».

La actitud no es deportiva

Los futbolistas también estaban molestos, el trato a los familiares fue sumamente grosero. El uruguayo Damián Suárez comentó luego del partido: «Estamos contentos por lo que ha pasado en el campo y por clasificarnos para octavos, pero no se puede permitir lo que ha pasado en la grada; mi mujer y mis hijos estaban ahí y les han tirado de todo, estaban mojados de cerveza».

Al final, el episodio paso y la familia azulona celebró con entusiasmo su pase a los octavos en esa noche que permanecerá en la memoria de todos los del Getafe.