Ferrari es el espía de la FIA

No hay nada oculto entre cielo y tierra. Ahora parece que la Ferrari es espía de la FIA. Se han ido desvelando algunos términos de acuerdo o convenios entre Ferrari y la FIA. Es así como la Ferrari habría instruido a la FIA, para cerrar sin sanción la investigación sobre el motor italiano de 2019.

Luego de acuerdo global, Ferrari es espía de la FIA

Ferrari habría instruido a la FIA para mirar algunos de los secretos de los otros equipos. De esta forma, parece que algunos de los términos del acuerdo confidencial, se van desvelando y Ferrari y la FIA, cierran sin sanción la investigación sobre el motor italiano de 2019.

El pacto efectuado entre ambas partes, tenía acuerdos que desechaban la confidencialidad de cualquier escudería. Entre los más importantes estaban los de acceso al tipo de motor (legales, ilegales o grises) y del resto del coche. También incluían los alerones flexibles, como parte de ese pacto. Hasta los técnicos de la FIA podían controlar las soluciones, o «manejos entre telones» de todos los competidores. Roberto Chinchero publicó un artículo en la edición italiana de «Motorsport.com»donde esto se exponía.

El ambiente en las escuderías es tenso

Es asi, como se coloca en entredicho la tranquilidad del resto de las escuderías. Hasta ahora solo se presume. Pero, explica la furibunda reacción de Mercedes, Red Bull y el resto de escuadras ante tal acuerdo. El panorama se pinta feo, todas saben el acuerdo traerá malas consecuencias. No conviene que los operarios de la FIA aprendan cómo funcionan realmente los motores actuales y cómo se pueden arreglarlo que no esta estipulado en el reglamento de energía que no pasan los medidores instalados.

Para resumir el problema: «La FIA, después de admitir que no tiene las herramientas suficientes para realizar controles técnicos en profundidad, para juzgar la conformidad del motor Ferrari, habría recurrido a los técnicos de Cavallino para ingresar a las áreas grises de la regulación de la F1».