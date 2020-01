Seguimos ahorrando con el sistema de medición individual de consumo en calefacción

Seguimos ahorrando con el sistema individual de consumo de calefacción

Es sistema individual de consumo de calefacción es una estrategia que tiene como fin el ahorro de energía individualizada. Cada quien gasta lo que quiere pagar, por lo tanto, debes pagar lo que uses conscientemente y lo que derrochas. La forma individual de consumo fomenta el uso racional de la energía y te enseña lo que la energía vale verdaderamente.

El ahorro con el sistema individual de consumo

Según cálculos estimados en España existen alrededor de 1,7 millones de viviendas con instalaciones centralizadas de calefacción. Es así como se estima que se utiliza mucha más energía calórica para calentar el edificio en su totalidad. A diferencia de un edificio que tengan sistemas de medición individual que solo se utilizaría el calor en los apartamentos que estén habitados realmente. Para como va nuestro planeta, nuestra conducta ante el medio ambiente es forzoso que se modifique para que hagamos más viable nuestra existencia en la Tierra.

Hasta ahora tenemos dos formas para medir el consumo de calefacción central. Primero están los Contadores de energía. Estos se instalan en edificios que cuentan con instalaciones centralizadas en anillo. De esta forma cuentan con un único punto de entrada y un único punto de salida de las tuberías de agua caliente para cada vivienda. Es así como el contador de energía se coloca en cada vivienda.

Plan de Ahorro energético

De esta manera solo realiza la lectura que se produce en esa vivienda. Segundo están los repartidores de costes de calefacción. Con este modo no se pueden instalar contadores individuales. Unicamente se pueden instalar repartidores de costes en los radiadores. Es una de las mejores opciones para medir el consumo real de calefacción de manera individual. No amerita grandes obras para su montaje. Además permite la distribución proporcional del consumo de calefacción que se produce en el edificio.

Es así como todo indicaba que la instalación de estos equipos iba a ser obligatoria. Hasta ahora las leyes y normativas no se han puesto de acuerdo en cuando se hará la obligatoriedad. Sin embargo desde el Consejo de los Colegios de Administradores de Fincas Colegiados recuerdan que pese a no haber obligatoriedad si existen sanciones para controlar el no instalar los contadores de calefacción. También, la Dirección General de Industria y Minas de la Comunidad de Madrid recomienda, a pesar de no ser obligatorio, la instalación de repartidores de costes junto con válvulas termostáticas en los radiadores, por ser una norma de gran racionalidad técnica y rentabilidad económica.

Válvulas de cabezal termostático

Las válvulas con cabezal termostático se instalan en los radiadores. Permiten la regulación automática y mantiene la temperatura constante. Este cabezal varía de forma automática, abriendo o cerrando la válvula y controlar la temperatura constante.

También se puede añadir otro componente de regulación como lo son las válvulas termostaticas en radiadores para incrementar el ahorro de energía. Los cálculos del IDAE en cuanto al tema calculan un gasto superior al 30%. La Comunidad de Vecinos contrata una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) para que se encargue de instalar los repartidores de costes, válvulas termostáticas y de la medición de los consumos. Hasta se puede lograr un contrato con la empresa. Todo queda bajo acuerdos, dependiendo de las características de vivienda, número de radiadores, entre otras. Como sea, la ESE se encarga del mantenimiento y de la lectura delos consumos.

Ayudas a la instalación de válvulas termostaticas

Los Planes Renove de cada Comunidad Autónoma pueden ser consultados para conocer las ayudas a las instalaciones de repartidores de costes o válvulas termostáticas. La instalación puede ser voluntaria por la comunidad de vecinos, solo requiere el voto positivo de las tres quintas partes de los propietarios.

La comunidad de Madrid esta de acuerdo con la promoción de la instalación de Repartidores de Costes de Calefacción Central y Válvulas Termostáticas en la Comunidad de Madrid. Siempre con la buena voluntad de incorporar medidas de eficiencia energética. Además, el gran potencial de ahorro energético que representa.