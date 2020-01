Sigue la incertidumbre de lo que le pasa a Bale

En el Real Madrid continua la incertidumbre de que algo le pasa al jugador Gareth Bale. Nos sorprende que nuevamente desaparece de la lista de convocados. Preocupante, porque ahora es por decisión técnica. Definitivamente, algo esta pasando con el delantero galés.

Según lo que opina Zinedine Zidane, al preguntarle en la rueda de prensa por el estado de salud de Sergio Ramos y de Karim Benzema, el francés respondió: «Siempre hay un jugador al que le pasa algo». No descartamos que en esa respuesta entre también la condición de Gareth Bale. ¿Por que deducimos esto? Porque el galés volvió a quedar por fuera en las convocatorias contra todo pronóstico. Toda la semana estuvo practicando con toda normalidad para el duelo del día de mañana y no aparece por ningún lado en la lista. No parece ser por lesión sino por una decisión técnica del entrenador. Quizás sea por el hecho de no haber viajado a Arabia por la gripe que tenía. También vale la versión de que no respondía al 100% de su capacidad. Se supone que mañana lo sabremos.