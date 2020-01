Lo nuevo del Real Madrid, Reinier Carvalho una  joya con luz propia

El nuevo jugador del Real Madrid, Reinier Jesús Carvalho. Considerado como una joya por sus grandes dotes, que jugó en el Flamenco se incorporará al Castilla en el momento en que permine su actuación con la `Selecao’ en el preolímpico sub 23.Nacido en Brasilia, el 19 de enero de 2002, representa una gran estrella en ciernes tras Vinícius y Rodrygo. Ya el Real Madrid aseguró su fichaje por un valor de 30 millones que le cuadran perfectamente. Hace un año, el directivo «rubronegro», Carlos Noval, pretendía darle un valor superior a los 70 millones. De ser así hubiese sido la la mayor venta de la historia del Brasileirao.

En Brasil no tienen duda. Reinier era la gran estrella en ciernes tras Vinícius y Rodrygo y el Real Madrid se ha asegurado su fichaje, tal y como está el mercado, a un precio (30 millones) más que razonable. De hecho, Carlos Noval, directivo ‘rubronegro’ esperaba venderlo por más de 70 ‘kilos’ hace un año. Se hubiera convertido, en este caso, en la mayor venta de la historia del Brasileirao.

La joya que brilla con luz propia solo tiene 18 años. La mayoría de edad la consiguió jugando bajo las órdenes del técnico portugués, Jorge Jesús. El le dio la oportunidad en Liga y en Copa de Libertadores con 17 años y seis meses. Es así como, como su actuación ya llega a más tiempo. Punto importante que el jugador ha aprovechado al máximo. Cabe destacar que en su primer juego en el Brasileirao cerró con seis goles y dos asistencias .

El técnico portugués comenta «Reinier es un superdotado. Fisicamente es un superdotado para la posición de segundo delantero, pero no inventen, no lo pongan en la alas porque le van a estrangular. El sistema es fundamental para que pueda rendir. Por ejemplo, tiene dificultades en jugar en un 4-3-3».Jorge Jesús, técnico que ha hecho campeón de Liga y de Libertadores a Flamengo, tiene mucha fe en su gran capacidad. Sabe que así como juega triunfará en España: » Creo que si. Tiene solo 17 años pero físicamente tiene características fuera de lo normal. Técnicamente es muy fuerte y en el campo es un adelantado, juega como si fuera un jugador de 22 en términos emocionales y de inteligencia».

Así mismo el técnico piensa Reinier tiene una técnica individual muy fuerte y no le gusta jugar como punta, le gusta tener a otro jugador al lado. Como mediapunta es muy fuerte. Es más, su fuerza la compara con el inmejorable Kaká del Milán. Con un estilo diestro, con el número 10 en la espalda, de buena planta (1,84 metros). Sin ser rápido es difícil de frenar por su muy buen juego de cintura.Reinier se siente reflejado con Paquetá, lo mismo que con Kaká. Dice haberlos visto jugar con el Milán, el Madrid y la Selecao y eso le sirvió de inspiración. Reconoce que tiene una semejanza en el pase y en la finalización, pero lo que siente que es igual es la arrancada.

Lo que si certifica es que su gran ídolo es Zidane. Nunca lo ha visto jugar en vivo, pero, aún así lo admira. Considera que gracias a su papá siempre buscó imitar las jugadas del francés. Esta claro que asemeja a Kaká en potencia, a Zidane le une la elegancia, la habilidad que posee para hacer giros sobre su mismo eje y el sentido altruista que posee en el juego. Reinier juega con la cabeza en alto, con una técnica excelente que le da la salida rápida en espacios pequeños del juego.

Tiene extrema habilidad, sin adornarse y es pragmático. Ventajoso sobre cualquier rival, experto en taconazos, ruletas o controles de pecho. Gran jugador de pases y de jugadas bonitas. Acostumbrado a jugar por el carril central, explota su visión de juego y se perfila con buenos disparos desde media existencia. Asistir o anotar es igual para este jugador de gran destreza. » No me gusta sólo marcar, siempre busco dar pases y hacer jugadas bonitas. No es que no me guste hacer goles, pero no tenía mucha costumbre de pisar el área hasta que , con todo trabajo que he hecho en Flamengo, aprendía a llegar más», nos dice Reinier, recordando sus comienzos como mediocampista defensivo.