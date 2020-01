Nuevamente, intimidan a diputados, los grupos civiles armados Nuevamente, en Venezuela, los grupos civiles armados tratan de intimidar a los diputados. Estos iban a sesionar en la Asamblea Nacional. La policía bolivariana junto a los colectivos volvieron a impedir el acceso de diputados opositores al Parlamento. Este es un nuevo intento que realizan estos grupos con la intención de reforzar el control que quieren tener sobre la Asamblea Nacional.

Intimidan a diputados para no dejarlos entrar en la Asamblea Nacional

Las fuerzas chavistas no cesan en el intento de formalizar de facto su toma de la Asamblea Nacional de Venezuela. El paso al edificio que alberga el Palacio Federal Legislativo de Caracas fue interrumpido por grupos armados civiles. Así mismo la fuerza policial impidió el paso de los diputados de oposición a esa instalaciones. Esta visto, que no encuentran como fortalecer la investidura de Luis Parra, diputado disidente que se autoproclamó presidente del parlamento en un parapeto acto con el apoyo de la bancada chavista. Todo esto, a sabiendas que no representan la mayoría en el parlamento. Este miércoles, los grupos armados civiles han impedido el paso al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por casi 60 países como mandatario interino y sus afines al Parlamento.

El segundo en el mando del régimen chavista, Diosdado Cabello, ordenó a la militancia ocupar varias manzanas del centro de Caracas para impedir por la fuerza el paso de los diputados que iban a sesionar ese día. Es así como iban hacer valer su condición mayoritaria.

Es notorio como el bando chavista ha protegido la cuestionada investidura de Luis Parra. Se han inventado cualquier serie de artimañas para que no logre entrar al hemiciclo de sesiones. Saben a ciencia cierta que el grupo opositor ganaría con gran ventaja en un conteo ordinario. Aún a pesar de no contar con los diputados desertores ni los exiliados. Al ver que ni las amenazas ni los sobornos han bastado, ahora prueban con la fuerza.

Las mil y un mañas impidieron el paso

El día miércoles, algunos de los carros de los diputados y periodistas fueron atacados con piedras, balas y huevos, denuncian los afectados. Así mismo, los vidrios de las camionetas los partieron con las cachas de las pistolas que cargan los grupos civiles armados. «En fracciones de segundos se abrió el piquete de policías y una turba enorme de colectivos armados arremetió contra nosotros, ante la mirada contemplativa de los guardias. Al menos cuatro disparos tiene nuestro carro», denunció el secretario de la Cámara de Diputados Ángelo Palmeri.

Por otra parte, los maestros que fueron invitados para participar en la sesión, también fueron agredidos. Al estar apostados con sus letreros y consignas de protestas fueron un blanco fácil para los delincuentes. Cabello pidió a sus seguidores la presencia constante en la zona. Así mismo, convocó a una serie de actividades políticas programadas.

De esta forma, el entorno del palacio Legislativo parece un día de feria. Instalaron varias cornetas donde se escuchan canciones de protesta contra EEUU y tradicionales del llano venezolano. En las aceras de que circundan el Parlamento hay una impresionante hilera de motos. Todos los cientos de contingentes de la Guardia nacional, la Policía y la Milicia Nacional Bolivariana.

Deben arreglar el asunto de las asambleas lo antes posible

Lo que si es cierto es que no se aprecia tanto pueblo como antes. Ahora, se observan más fuerzas de seguridad y militares, que se suman a los colectivos paramilitares chavistas. Es así como los diputados opositores no paran de repetir que el Palacio Federal Legislativo es la sede de la Asamblea Nacional. No obstante, la misma se puede instalar y operar oficialmente con plena legitimidad y soberanía donde la mayoría decida reunirse y que es totalmente legal. Por eso, Juan Guaidó y los vicepresidentes del Parlamento, Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, en compañía a casi cien diputados que representan una mayoría en la Cámara, se reunieron en el anfiteatro El Hatillo, al extremo este de Caracas y cumplieron con su sesión.