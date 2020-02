Nueva política del Reino Unido rechaza inmigrantes no preparados y que no hablen inglés

El gobierno de Johnson en el Reino Unido no aceptará a los inmigrantes que no estén calificados ni a los que no dominen el inglés. Es así como las protestas no se hicieron esperar por parte de los empresarios y la oposición laborista.

Nueva política del Reino Unido destapa las intenciones del Brexit

El Brexit ya va mostrando su verdadera intención. Una medida que no hizo esperar es la del rechazo al inmigrante. Condiciones que lo excluirán de la vida normal y no le permiten integrarse a la sociedad británica. La ministra del Interior, Priti Patel, presentará este miércoles la nueva normativa para regular el acceso al campo laboral. De esta forma, entrará en vigencia a partir de enero del 2021. Por lo pronto, se asoma que los inmigrantes no cualificados que deseen trabajar no tendrán oportunidad. Tampoco tienen oportunidad aquellos que no sean capaces de hablar inglés. Estas medidas han hecho irritar al sector empresarial. Por supuesto, se acaba la mano de obra barata y eficaz en el sector hostelero y en las industrias de manufacturación y construcción.

Es así como Downing Street considera que con el Brexit, el Reino Unido recupera el control pleno de sus fronteras y le da fin a la distorsión de la identidad del país. El documento que mostrará Patel tiene 10 páginas y considera que es todo un acontecimiento. Cierra el paso a trabajadores no cualificados; exige el conocimiento del inglés para acceder al mercado laboral británico. Además, la obligación de tener concretado un contrato previo, cuyo salario deberá ser de al menos 31.000 euros anuales, para aceptar que trabaje en el territorio. Haciendo excepciones si son trabajos de sectores muy necesitados, como la enfermería.

Reino Unido no acepta su dependencia de la mano extranjera

La realidad del sector empresarial es que dependen de la mano de obra extranjera. Es así como la economía británica se ha impulsado y crecido con el personal de la UE para puestos como camareros y camareras, personal de hoteles, trabajadores del sector agrícola, empleados de plantas de procesamiento de alimentos o trabajadores de la industria pesquera.