La calefacción en invierno

Nos toca prepararnos para el invierno. No es que seamos extremistas, pero siempre es bueno tener al día los sistemas de calefacción. Es así como en invierno, el consumo de calefacción aumenta. Por lo tanto, debemos aprender ahorrar en calefacción. Para reducir nuestro consumo y disminuir el monto de la factura energética en las próximas temporadas de invierno.

Primero identificamos los puntos «débiles» de la vivienda. Es decir, por donde se puede escapar el calor. Luego de identificados hay que reforzarlos. De esta manera, hay que cambiar ventanas, eliminar fugas de aire existentes (ático, cuartos de aseo, etc). Es así como mantenemos el calor dentro del hogar.

Aislamiento

Continuamos con lo del aislamiento. Punto clave en el ahorro del calor. Si el aislamiento de la casa es deficiente se producen grandes pérdidas de energía. Por supuesto existe un mayor esfuerzo en calefacción. Por lo tanto, el consumo de energía es mayor y tiene mayor gasto. También influye en la eficiencia del sistema y su efectividad para lograr el confort térmico. Puedes probar con el aislante térmico lana de roca muy eficaz y adecuado cuando la idea es mejorar la calefacción.

Ventilación

Otro detalle importante es lograr una buena ventilación. No es contradicción, el aislamiento es importante para preservar el calor y minimizar los gastos del sistema. Sin embargo, es necesario una perfecta ventilación del aire caliente que circula dentro del hogar. De esta forma, el aire será de optima calidad porque se renueva periódicamente. La ventilación puedes lograrla de manera natural o de forma mecánica. Así es como la forma mecánica trata de recuperadores de calor. Estos logran un bajo consumo de energía, permiten filtrar y renovar el aire; además de recuperar el calor. Es muy recomendable, ventilar a primera hora de la mañana por lo menos 10 minutos para renovar el aire dentro de la vivienda.

Iluminación

No dejamos de mencionar la iluminación natural. Así mismo, el sol, sobretodo el de la mañana, proporciona luz y calor. Por lo tanto, aprovechar esta fuente natural, nos sube uno o dos grados más de calor. De esta forma, aparta persianas, cambia a cortinas menos aislantes, entre otras.

Temperatura

Por consiguiente, mantén la casa con una temperatura de confort real. El IDAE tiene como medidas regulares los 19° a 21° en el hogar. Ten en cuenta que a mayor temperatura de calefacción, mayor es el consumo de energía. A su vez, se incrementa la factura.

Regulación y control

Sistemas de regulación y control. Programa tu sistema de calefacción, cuadra los horarios a través de WiFi por medio de tu Smartphone o tablet ya que te permiten un mayor control a distancia. Si vas a ausentarte por pocas horas solo bájale los grados a la calefacción. Eso evita que luego empieces de cero nuevamente.

No dejes de instalar válvulas con cabeza termostática en los radiadores. De esta forma te proporcionan mayor control y dominio de la temperatura que deseas en tu vivienda. Sin derrochar energía ajustan la temperatura en cada instancia del hogar.

Contribuye con la conservación del ambiente

En realidad, no existe un sistema de calefacción ideal. Cada vivienda presenta características muy particulares y por supuesto cada familia también. Así que es lógico que se den las combinaciones entre los sistemas. Por ejemplo, la combinación que más utilizan es la de calderas de condensación + radiador. Y repetimos, no es la única opción. El rendimiento energético de la bomba de calor y todas las posibilidades de combinación lo hacen una opción muy generalizada para generar calefacción y agua caliente sanitaria en el hogar.

Es buena idea integrar energías renovables para el ahorro de energía, sin emitir emisiones. Así es como los sistemas de acumulación de agua caliente mediante los captadores solares o la bomba de calor aerotérmica son una opción muy valedera.

Producto con clasificación energética

Otro detalle que te ayuda en la eficiencia de los sistemas es optar por productos con la clasificación energética más alta, verifica las etiquetas energéticas de los productos que tengan que ver con la energía. Es una manera de conocer el consumo y características de cada sistema. Así optarás por los más eficientes desde el punto de vista medioambiental y energético.

Controla el uso del sistema de calefacción. No abuses del exceso de temperatura, desarrolla buenos hábitos a la hora de utilizar la calefacción. No obstaculices la transmisión de calor, con cortinas frente al radiador u otros objetos. No seques ropa en el radiador. Esto supone un derroche energético y un mal uso de los radiadores.

De esta manera, has que los técnicos oficiales de la marca del sistema de calefacción, revisen el correcto funcionamiento del sistema. Purgar los radiadores antes de la temporada de frío es una manera de garantizar el rendimiento del sistema. Siempre consulta con un profesional ante cualquier duda que se te presente. Por lo tanto, no dejes que pase mucho tiempo funcionando con desperfectos.

Al llegar el frío suben las facturas energéticas. Adopta medidas de eficiencia que reflejen el buen uso de los sistemas de calefacción. Demuestra consumo responsable ahorrando el uso de la calefacción.