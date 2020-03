Ramos nuevamente en el Real Madrid para la próxima temporada

Todos cuentan que Ramos es una carta segura para el Real Madrid. La fuerza del jugador es una visa para renovar en esta próxima temporada. El capitán es una máquina de jugar partidos, nuevamente en el Real Madrid porque continua pletórico de forma y no presenta lesiones graves.

Sergio Ramos nuevamente en el Real Madrid

El capitán del Real Madrid termina contrato en 2021. Por supuesto, siendo una pieza clave en el equipo, el asunto es de enorme importancia. Por lo pronto, ya el tema de la renovación esta en conversación. Además, la ampliación de contrato será condicionadas por la política del club. De esta manera, ya se sabe que el Real Madrid no ofrece más de una temporada a los jugadores que superan los 32 años; por ejemplo como pasó con Pepe que quedó fuera del Madrid.

A partir de marzo, Ramos tendrá 34 años de edad, es por ello que su intención es renovar por más de un año. A pesar de ello, las partes interesadas no se han sentado a negociar. De ahí parte el primer contratiempo. Se sabe que el club no quiere fijar precedentes y cambiar su protocolo; sin embargo, Ramos no condicionará su futuro a estar renovando contratos año por año. No obstante, hace un mes declaró que entiende que con cierta edad los contratos los hagan por temporada.