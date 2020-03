Jovic pide perdón si le faltó a alguien

De la misma manera el padre lo defendió. Y ahora el mismo Luka Jovic lo explicó: «Visto que la situación en el mundo y en nuestro país es muy difícil, como hace tiempo que no se recuerda, tengo que expresarme y mandar ánimos a todo el mundo. Primero, me da mucha pena que yo sea el tema principal estos días, y me da pena que constantemente se escriba sobre mí y no sobre los protagonistas principales en la lucha contra esta crisis, que son loa doctores y todos los que trabajan en la sanidad. En Madrid mi test del Covod-19 dio negativo. Por eso decidí viajar a Serbia , ayudar y dar apoyo a nuestra gente, además de estar cerca de mi familia, con el permiso de mi club».

Las disculpas del delantero

El delantero continua exponiendo su versión:«Al llegar a Serbia, me hicieron el test y salió negativo. Me da mucha pena que algunas personas no hayan cumplido profesionalmente con su trabajo y no me hayan instrucciones concretas de cómo debía comportarme durante mi aislamiento. En España está permitido acudir a hacer la compra o adquirir productos en farmacias, lo que no ocurre aquí. Pido perdón a todo el mundo si de alguna manera he hecho daño o puesto peligro a alguien. Espero que juntos podamos superar todo esto. Todo mi apoyo, Serbia, saldremos todos juntos».

Cabe resaltar, que las principales autoridades del país balcánico están enteradas del asunto. Así mismo, advierten que en caso de reincidencia y no respetar el aislamiento sanitario en el domicilio , puede llegar hasta a la privación de libertad.