Dembelé es la prueba de que nadie conoce el futuro.

Ousmane Dembelé es la prueba viviente de que no todos los fichajes dan los resultados esperados. Hasta se podría decir que es la historia del peor fichaje hecho por el Barcelona. Sin ánimos de ofender a nadie, pero el jugador, luego de dos años y medio en el equipo, solo ha estado 4.123 minutos en juego con el Barça.

Por lo tanto, todo indica que el desafortunado galés quedará por fuera en lo que resta de temporada. Esto representa para el club catalán, una de nubes más negras que lo ha cubierto. En realidad, el Barça no dispone de recursos de ataque. Su frente de combate se ha diezmado severamente, así que no se sabe que hará para el resto de la competición. De esta forma, cuenta con dos delanteros con ficha del primer equipo, que son Griezmann y Messi. Está Ansu Fati, una verdadera estrella joven, pero es, técnicamente, un futbolista del filial.

Es así, como si comparamos con lo realizado por Dembelé desde que llegó al Barcelona , es preocupante lo de este último. Con todo esto, la lesión del galés es de larga duración. Van dos cursos y medio y se ha perdido 63 encuentros oficiales con el Barcelona. Sin contar con todos los que faltan de aquí al verano.

Dolencias que ya son antiguas, acaban con el jugador

Cabe resaltar que la dolencia actual del jugador es la misma que sufrió en su primera temporada en Can Barça. Lo mismo, cuando jugo contra el Getafe en aquel curso 17-18 y que lo hizo estar medio tiempo de baja. En consecuencia, ya Dembelé no ha llegado a ser el mismo. El futuro de Ousmane, el jugador que brillaba sin apenas haber sufrido lesiones en sus equipos anteriores, se transformó en un ser que no sale de la enfermería.

El futbol es dinero también; y los directivos que no juegan, pero si sacan cuenta, están claros que la contratación de Dembelé, solo les trajo pérdida al Barcelona. La inversión de su contratación 105 millones de euros más variables, lo que representa una gran cantidad. Hasta ahora solo ha estado 4.123 minutos en el campo con la camiseta azulgrana. Esto quiere decir que al club, cada minuto de juego le ha salido por, nada más y nada menos. 25.466 euros.

Es así como nadie se imaginó esta situación, el rendimiento del jugador no ha podido estar a la altura de lo que se pensó que daría con su contratación. De esta forma, estadísticamente hablando, 4.123 minutos de partido jugados repartidos en 74 partidos diferentes; y con un balance de 19 goles y 17 asistencias. En realidad, son cifras que no alientan a un club que ficho al jugador que sustituiría a su estrella ida, Neymar.