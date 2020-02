Jennifer Lopez y Shakira arrasan en el Super Bowl

Jennifer López y Shakira arrasan en el Super Bowl

Un espectáculo que jamás se repetirá, dos estrellas de la música, que unieron fuerzas para llenar de energía , ritmo y cultura latina la gran final del fútbol americano. Dos divas que derrocharon movimientos sin dejar de lucir a Versace y a Peter Dundas. Las diosas de plata y oro.

Las diosas arrasan en el Super Bowl

La diva del Bronx, Jennifer López y la colombiana, Shakira prometieron hacer de ese espectáculo el mejor antes visto y lo cumplieron. La fiesta más americana de Estados Unidos la convirtieron en la celebración global de la cultura latina. De esta manera, llegó a más de 100 millones de personas y la ciudad de Miami fue el escenario simbólico.

Es así como Jennifer López y Shakira utilizaron todas las técnicas, que tan bien se saben, para deslumbrar en el escenario. Aprovecharon profundamente el intermedio de la Super Bowl, el evento de mayor magnitud al que espera cualquier artista del mundo. El show de 14 minutos fue usado en su totalidad por cada una de las interpretes. Dislumbraron sus mayores éxitos, un show de baile excelente, que por ser tan magnifico no recurrió a la pirotécnica. Una representación excelente que no permitió que nadie apartara la mirada ni un solo segundo.

Versatilidad y dinamismo en el escenario

Shakira salió primero. Versatil, tanto como bailarina y cantante es superior. Tocó guitarra y la batería. Vestida completamente de rojo, canto sus mejores temas She Wolf, Empire o Whenever, Wherever. Canto rap y reguetón junto a Bad Bunny. Todo quedó excelente, la mezcla de las canciones, la música que vibró en cada uno de los cuerpos que escucharon. Afirma Shakira que los latinos hicieron historia en esta noche y tiene toda la razón.

La combinación de su vestuario fue el ideal, jamás se vio tan dinámica y jovial. Como inicio un conjunto rojo de falda y top, creado por Peter Dundas. Lo combinó con una botas a juego de creacion de Daniel Jacob. Sus seis minutos en solitario la elevaron a diosa.

Solo primera clase para la Diosa del Bronx

Luego salió Jennifer López con su canción Jenny from the block. Sus artes siguen creciendo, en el Pole dance cantó Waiting fot tonight, Get it right o Aint´t it funny. También fue acompañada por J. Balvin. La diva del Bronx salió con un body de cuero bajo la firma de Versace. Un body sin mangas adornado con tachuelas doradas y cristales. Luego lució dos conjuntos más y su asombrosa agilidad de cambio en siete segundos. En el segundo cambio la artista llevó un traje plateado y para terminar su presentación lució otro body plateados con flecos de malla de metal y cristales. Combinándolo al principio con una capa gigantesca de plumas homenajeando a Puerto Rico y Estados Unidos.

Así sale On the floor para estelarizar el momento en que aparece su hija de 11 años en el escenario liderando un coro para cantar Let´s get loud. En ese momento, Shakira se une a ellas, vestida de dorado, con un traje de Peter Dundas y al ritmo de Wakawaka cerraron un actuación para recordar.

Shakira opina que «este espectáculo va atener una connotación social y un peso importante al mostrar la relevancia y la contribución cultural de los latinos en los Estados Unidos y en el mundo». Shakira de 43 años, aprovechó y le rindió un tributo a su carnaval, en Barranquilla, donde aparecen personajes icónicos del evento folklórico. Además de hacer con su lengua un gesto característico de la mencionada festividad.

Demi Lovato y Yolanda Adams entonaron los himnos

Este intermedio ha roto varios récords. Puede ser que haya tumbado el de Katy Perry en 2015, como el más visto. La cantante Demi Lovato se encargó de entonar el himno nacional del país, la primera luego de exponer su vida a una sobredosis. Cantó a las mil maravillas y estuvo vestida con un mono blanco de manga larga, pantalón recto y cinturón. Así mismo Yolanda Adams entonó America the Beautiful, otro himno oficioso del país.