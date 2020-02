Alonso sigue sin hablar con McLaren

McLaren no habla con Alonso sobre lo más próximo que son las 500 millas de Indianápolis. Asegurado por el jefe del equipo Arrow McLaren SP-Chevrolet.

Alonso sigue esperando las conversaciones con McLaren

La diatriba en la que se encuentra Fernando Alonso debe traerle buenos resultados. Arrow McLaren SP-Chevrolet junto a la McLaren van para el Indycar. Es así como dejaron claro, a través de su cofundador, Sam Schmidt, que para este evento no estará el piloto asturiano en las 500 millas de Indianápolis. Todo supone que esta frenado el acuerdo entre Alonso y Andretti para correr en Indianápolis. Según se da por hecho el frenado de Honda y su reticencia con el español.

Lo que le espera es pilotar con un equipo motorizado por Chevrolet, la otra gran potencia de esta disciplina. Aunque Carpenter y Penske ya están ocupados. Siendo el motor que también empuja a Arrow McLaren SP-Chevrolet. Es así como reconoce que no ha hablado con el piloto hasta la fecha. Fernando desde el fiasco de 2019, ya venia diciendo de buscar nuevas alternativas para el 2020.

Schmidt sabe que quieren ver a Alonso

«Nos hemos centrado en ayudar a nuestros pilotos actuales y exprimir su potencia al máximo para esta temporada. No hemos puesto sobre la mesa un tercer coche, pero no estabamos que estuviera disponible», asegura Schmidt en motor sport. En este panorama se perfila que Chevrolet sería una gran noticia ese veto de Honda. No obstante, Peterson opina que sería una gran desilusión para los fans, saber que Alonso no estará.

Con todo esto, se deshace en halagos para el talento del español, quien rompió lazos al dejar de ser el embajador de McLaren el pasado mes de enero. «Los aficionados merecen ver a Alonso correr las 500 millas. Demostró en 2017 que con un buen equipo es capaz de ganar carreras. Es genial para Chevrolet si Fernando tiene que correr en Indy con su motor, pero igualmente podría decidir no competir esta vez si no hay un buen asiento disponible» reiteró. El equipo McLaren de la Indycar, formado por Patricio O´Ward y el estadounidense Oliver Askew, se presentará el 7 de febrero.