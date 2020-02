Vinicius recupera el tiempo perdido en el campo

El delantero brasileño, Vinicius Junior, se supera y agarra impulso. La forma como recupera el terreno al lado de Rodrygo es espectacular. El Real Madrid recuperó su puesto en los últimos partidos con las actuaciones de sus jugadores estrella, ¡casi todos!

Recupera el tiempo perdido el jugador de 19 años

Vinicius Junior, destacado delantero brasileño,ya está agarrando vuelo. Las actuaciones en el Zaragoza (Copa del Rey) y en el Atlético (Liga) lo dejan bien plantado. Al demostrar que vuelve a la batalla y recupera posiciones, se esta ganando a pulso el volver a competir en la jerarquía del Madrid. Vinicius vuelve junto a su compatriota Rodrygo Goes, fiel compañero que por los meses de octubre y noviembre se desequilibro en favor del ex del Santos.

El pasado verano de la temporada no fue satisfactorio para Vinicius. Tenía a Eden Hazard jugando su misma posición. Ya estaba en desventaja por 18-19, personificó la resistencia madridista. Lamentable, pero su futbol no dio todo lo que se esperaba, el equipo se fue a pique. Además a Hazard y a Rodrygo le llegó un proyecto de crack fihado a precio de estrella. Es así como el brasileño no tardó en mostrar más filo justo en la suerte que a Vinicius más se le atragantara, la suprema. Goes continua siendo el segundo máximo goleador del equipo. Aunque el sábado quedó fuera del Derbi. En esta oportunidad entra Vinicius pero sin entrar en el once inicial. No obstante, Zidane lo solicitó en el juego para aplicar presión a la acción.

Por supuesto, Vinicius consiguió impresionar a Zidane. Rapidamente detecto el juego de Mendy para asistir a Benzema y así desequilibrar el partido que ya se le veía un final que no le pintaba muy bien. Vinicius lo hizo bien, fino en el regate, buenos pases y buenas decisiones. Hasta hizo el intento del segundo gol. Es decir, mientras estuvo en el campo, removió todo, sazonó el partido, llevando innumerables veces el balón al campo contrario..