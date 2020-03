¿Qué debes saber del Coronavirus?

Es la pregunta que debes tener en mente actualmente. ¿Qué debes saber del Coronavirus y cómo actuar ante el?. Las respuestas te las damos para que sepas que hacer ante la sospecha de padecer Covid-19, cómo prevenir el contagio o cómo convivir con una persona que la padezca.

La enfermedad surgió en Wuhan, ciudad de China. Es un nuevo virus al que se le ha llamado Covid-19. Se tratan de las mismas recomendaciones que emitió la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando la propagación del SARS-CoV-2.

De esta manera queremos mostrar, de manera sencilla, las normas a seguir ante cualquier situación.

Para evitar el contagio es imprescindible extremar las medidas de higiene. Por supuesto, evitar el contacto con personas infectadas con el virus. En caso que sospeche que está contagiado hay que estudiar cuanto estuvo expuesto al contagio. Si estuvo en contacto estrecho con el infectado o no. Al hablar de contacto estrecho nos referimos a una distancia de dos metros.

Si hay que vivir con alguien contagiado se debe aislar al paciente y extremar las precauciones. Al infectado se le debe proceder a aplicar el test del coronavirus. Es así como se le toman muestras del tracto respiratorio. La prueba se llama PCR. De ser confirmado se aisla en casa o ingresa en el hospital. Para saber si están curados deben aplicarse dos pruebas más y dar negativo. Así mismo, no existen evidencias que demuestren que se pueden volver a contagiar.

Evitando el contagio

En primer lugar, debemos prevenir el contagio, siguiendo las siguientes indicaciones: Lavarse las manos frecuentemente con desinfectantes a base de alcohol, agua y jabón. Si hay tos, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo que sea de papel. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. No concurra a reuniones. Mantenga una distancia de un metro o dos entre las otras personas, sobretodo si tosen, estornudan o tienen fiebre.

Si sospecho estar contagiado

Cada país ha tomado medidas generales y especifícas según el desarrollo de los casos. Aunque una de las generales es las personas permanezcan en sus casas. Esto será por lo menos unos 15 días. Es así como para comprar alimentos y otros productos de primera necesidad, o desplazamientos ineludibles, hacerlo protegido con mascarillas y guantes. El aislamiento debe ser en el hogar o en el hospital en caso de sospechar contagio. Los síntomas del Covid-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos han manifestado dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea.

Por lo tanto si Ud. presenta estos síntomas junto a problemas respiratorios graves, como dificultad para respirar. Debe dirigirse de inmediato al centro hospitalario más cercano. De esta forma se le hará el test del coronavirus. Así mismo, se descartarán otras posibles causas infecciosas . También establecerán si hubo contacto estrecho con un contagiado o como fue contraído.

Medidas dentro del hogar para evitar el contagio

Limpiar el hogar frecuentemente. Ventilar hacia el patio las dependencias de la casa. Usa cloro para el baño, la cocina y los pisos de la vivienda. La limpieza debe ser excepcional es casa. Exige a los miembros de la casa que tienen que salir a hacer las compras o a trabajar por excepción de servicio que se laven las manos. Así mismo, la ropa que traen debe ser lavada inmediatamente.

El Coronavirus no tiene ningún medicamento antiviral. De esta manera la recuperación se logra a través de las medidas de apoyo para aliviar los síntomas. En España, al no presentar los síntomas, luego de contagiado les hacen dos pruebas que deben salir negativas. Con todo esto, no existen pruebas que una persona que haya estado contagiada y se haya sanado, vuelva a contagiarse. Por lo tanto, deben continuar aislado por dos semanas más.