 ¿Zidane le cederá el lugar a Pochettino?

El Real Madrid no pierde tiempo, en vista de los resultados, ya está buscando a quien colocar en la recámara. Aunque la gestión de Zidane dio algunos frutos, en estos momentos está generando dudas. Es ahí donde surge la figura del argentino Pochettino que tiene mejor figura actualmente.

Cederá su lugar, luego de tanto cuestionamiento

El técnico francés, Zinedine Zidane, ya no puede estar más cuestionado. El club no entiende sus combinaciones ni estrategias. Él está consciente de que su gestión de la plantilla, de las rotaciónes y las oportunidades que le da a sus futbolistas jóvenes no las entienden pero son necesarias. Florentino Pérez mantuvo una reunión con el técnico antes del Clásico, solo quería ver la cantidad de confianza que había en el ambiente. Esta segunda etapa en el banquillo blanco ha sido fuerte y delicada. Lleva cuatro derrotas de siete partidos jugados. Solo si el equipo remonta la eliminatoria europea en Manchester ante el City de Guardiola dejara de estar en la cuerda floja. El mismo se animaba con sus palabras: «Esto es el Real Madrid y aquí solo vale ganar».