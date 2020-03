Regresó la oposición a las calles

Los opositores pensaban llegar al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas. pero resulto imposible, los esperaba un contingente de la Policía Nacional Bolivariana en Chacaíto, límite del este de la ciudad. Esto molestó a la masa lo que hizo que aumentará en cantidad y efusividad. Los manifestantes encararon a los policías y las consignas en contra de Diosdado y Maduro no cesaban. La policía arremetió en contra de los presentes, los grupos motorizados no se hicieron esperar. Todo un gran caos y se repitió la desigual batalla de siempre. Gracias a Dios, en esta oportunidad no se registraron víctimas.

Cambio de dirección por barricadas policiales

A través de megáfonos los organizadores de la movilización asignaron un nuevo curso. Este sería por la Plaza Alfredo Sadel, ubicada en la zona de Las Mercedes. Ese lugar de encuentro sirvió de escenario, para una nueva sesión de la Asamblea Nacional, que presidió el propio Guaidó, con el objetivo de formalizar el inicio del Pliego Conflictivo.

«Tenemos muy claro el despliegue de francotiradores, de militarización, que tienen en el centro de caracas. Venezuela está cumpliendo sus objetivos: visibilizamos la lucha, unimos un pliego de conflicto y desnudamos a la dictadura. Somos mayoría» declaró Guaidó luego del suceso.

Pliego Nacional de Conflicto

El Pliego Nacional de Conflicto, anunciado por Guaidó maneja la alineación de los objetivos políticos para el regreso de la democracia. También la lucha por las mejoras sociales para salir de la crisis social y económica que se esta viviendo. La convocatoria de esta movilización no fue recibida con la euforia de otras anteriores. Por lo que hubo sorpresa por la asistencia y receptividad que se presenció. El llamamiento a protestar y el diseño del pliego se gestaron. La presencia del lastimado campo gremial, obrero y estudiantil dijo presente y cumplió.

No podían faltar las acciones coercitivas de las fuerzas del estado. El temido FAES, cuerpo represivo creado por Maduro y cuyos procedimientos han sido ‘cuestionados´por la Alta Comisionada de naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. es así como cercó y tomó el hotel The Hotel, donde se quedaban diputados opositores del interior del país para participar en la actividad. De esta manera fueron apresados los parlamentarios Renzo Prieto, Ángel Torres y Zandra Castillo, sin motivos aparentes, sin saber de su paradero, rompiendo el protocolo de la inmunidad parlamentaria. Anteriormente, Prieto ya había pasado tres años presos bajo cargos de sedición e instigación a la rebelión.