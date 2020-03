La lista de Zidane que nadie entiende

Los resultados obtenidos por el Real Madrid y las decisiones que le corresponde tomar al técnico han logrado que se cree un punto de discordia que dista de acercar al club con el técnico. Algunas decisiones de Zidane están llevando a la misma situación de principios de temporada y esto abre viejas heridas. El equipo vuelve a sus fallas y esto no le agrada a los jugadores ni a los de la directiva.

Zidane tiene una lista que nadie entiende. Las últimas decisiones del técnico francés han creado cierta discordia entre el club. Es así como, en el Madrid, no terminan de entender ciertas combinaciones que formula el técnico.

La revitalización del equipo resultó de un gran esfuerzo que hizo la directiva. Si ser de grandes nombres la inversión fue muy importante. Exceptuando a Hazard, Zidane no le ha dado protagonismo al resto de los fichajes. Mendy subió de linaje gracias al protagonismo de blindaje brindó atrás dando estabilidad. Es ahí donde Zidane trato de recuperar a Marcelo y Mendy volvió a ser suplente habitual, coincidiendo con una nueva fase de malos resultados.

El «9» resultó ser otro punto de discordia. El Madrid ficha a Jovic y Zidane no logra sacarle la inversión. Tanto así que ni siquiera lo incluye en las convocatorias desde hace semanas. De esta forma, apuesta por Mariano, que no ha tenido intervención en toda la temporada y parece que va para afuera. Jovic ya no va ni al banquillo.

Zidane excluye a Rodrygo y Bale. Los dos jugadores con gran protagonismo. Lamentablemente, nunca quedan en la lista. A pesar de los resultados logrados por los dos. Las suplencias de Bale nunca han gustado y mucho menos en juegos estelares como los de City y Barça. No se sabe por qué Rodrygo desaparece en el último mes y medio luego de su muy buen actuación.

A Fede lo descubrió Zidane, la varita mágica del técnico tocó a este jugador que lo sacó de un gran apuro al principio de la temporada. Pues no se entiende porque instalo a Valverde, lo consolidó y lo quita cuando el equipo necesita más que nunca al uruguayo. Cada vez que lo manda a sentar el equipo pierde. Lo mismo es la forma como maneja a Militao, ayer quedó señalado luego de tener un mes sin jugar. Está jugando menos y cuando salio ante el Betis no logró brillar como sabe.