Rodrigo Moreno preocupa al club

El jugador Rodrigo Moreno preocupa al Valencia

Su futuro esta directamente implicado al estado de sus rodillas. Las cuales tiene muy maltrechas y en vilo a su club. Son las dolencias que lleva arrastrando desde hace tiempo y no se terminan de remediar. El jugador no terminar de salir de esa molestia. El delantero internacional lleva mucha carga y al salir del esguince de rodilla del pasado 4 de enero no ha podido recuperarse completamente. Es así como se le han afectado las dos rodillas; por lo que ha tenido que detener el entrenamiento.

En realidad, el ejercitamiento que le correspondía el miércoles le fue imposible hacerlo. Ha viajado a Vitoria para que el traumatologo, Mikel Sánchez, especialistas en rodillas, le dé un diagnóstico. De esta manera todos están en vilo esperando los resultados.

El jugador de 28 años, delantero del Valencia ha tratado de forzar la situación, provocando que la situación empeore. Rodrigo se consultó con el doctor Cugat, en Barcelona. Ahora asiste al especialista de rodillas en Vitoria. El Valencia teme que, Rodrigo por estar en el Atletic, cause baja en la Champions. Por lo tanto, debe descansar en la visita rojiblanca a Mestalla, pensando en el Atalanta.

De esta forma, el jugador debe entender que es vital lograr el restablecimiento total de sus rodillas. Sin embargo, solo lo logrará con terapia y mucho reposo. Mientras tanto, el club debe dejar que se recupere pronto sin prisa ni presiones. También debe esperar el diagnóstico final del especialista y trabajar según las indicaciones que imparta el médico.