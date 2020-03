¿Y ahora, qué hará Zidane con Mariano?

Mariano hizo algo que será muy difícil de olvidar. El gol que sacó al Madrid de la agonía de poder figurar en este Clásico. Tras su golazo al Barça, Mariano coloca a Zidane en una situación donde no tiene idea donde lo va a poner.

Mariano provoco un revuelo con tal efusividad. Esa forma como apareció en el campo y luego el golazo contra el Barça. La vida continua y Mariana regresa a la rutina de Valdebebas. Una gran incertidumbre, nadie sabe que esperar, el dilema es si subirá un escalafón o vuelve a su posición 25 de la plantilla.

Aquí urge una decisión de su entrenador. Puede sacarlo del anonimato en el que se encontraba. Alli es donde lo han tenido; menos cuando no estaba Benzema, Hazard, Bale y Lucas en la SuperCopa de España. El propio Mariano lo ha tomado muy en broma cuando indica que estaba contento por el debut. Tiene peso el joven jugador luego de esos dos minutos de gloria. El significado de su comportamiento, la sentencia del Clásico y el amarre del liderato. La última palabra la tiene Zidane.

El francés con su muy particular frialdad, declaro en rueda de prensa: » Mariano es el tercer delantero del equipo y lo ha hecho muy bien, pero no cambia nada». Aunque ya había dicho anteriormente:«Me alegro porque no ha sido fácil para él porque no ha jugado mucho».

Los números no se equivocan

Es así como indican los datos y la necesidad del equipo dicen otra cosa. Es cierto que su poder anotador dice que esta en su mejor momento. Mariano no necesita continuidad para ver la portería. En la etapa de Zidane, todo apunta que ningún otro delantero tiene mejor promedio de gol por minuto jugado que el de Premia, sus números indican que con la red rival acierta cada 69 minutos; ocho dianas en 551 minutos. Si se suma su etapa en el Castilla, Zidane se siente satisfecho de la puntería con 20 dianas una cada 72 minutos.

Con esta nueva actuación, se ve un problema del Madrid de cara a gol, con un Jovic desanimado con dos goles en 24 partidos (770), un Bale que ni se le espera, 3 goles en mil minutos; y un Benzema con 18 goles en el curso desde el 18 de diciembre. Por lo tanto, Mariano surge como un ave fenix, donde este mete goles ya sea en Lyon o Real Madrid.

Mariano se ve en la eliminatoria del City, donde el equipo necesita por lo menos dos goles. Es así como la lógica prevalece y hay que contarlo. El dilema es que si lo incluyen habrá rodaje. Tiene que descartar y será un precio alto que cancelar. Así que Zidane solo sabe como solucionara la situación.