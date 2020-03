Patricia Wulf considera que la justicia ha sido débil con Plácido Domingo

Ante el acoso sexual, Patricia Wulf considera que la justicia no ha sido lo suficientemente firme con Plácido Domingo. A pesar de ser un depredador que ha acosado sexualmente repetidamente. Patricia fue la primera mujer que denunció de manera pública los abusos y acoso del cantante. Afirma que el sindicato de artistas musicales no ha tomado las medidas necesarias para que no lo siga haciendo.