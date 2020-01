Se da o no se da el fichaje de Edinson Cavani

En el Atlético del Madrid no quieren dar el brazo a torcer. El club parisino no cede la cifra final del traspaso. El hermano y agente de Cavani, que está en Madrid, comenta que todo sigue en manos del PSG.

El fichaje de Edinson Cavani

La euforia de anunciar el fichaje de Edinson Cavani los tiene locos. Es así como la situación se ha vuelto una incertidumbre. No es inmediata, pero se sabe que si se va a dar. El asunto es serio, y no tiene marcha atrás. El jugador no ha sido convocado con el club parisino y todos los interesados están atentos de lo que suceda.

El agente y hermano del futbolista Edinson Cavani se encuentra en Madrid desde el día de hoy. Esta no indica claramente las intenciones de lo que puede ser el movimiento y los detalles del contrato. Quizás, no lo sea todo, porque los de la última palabra son los del equipo del PSG. Tanto así que, Fernando negociaría un contrato de dos años y medio. Así mismo, aclararía detalles importantes referentes a como debe ser su llegada. Aunque, no hubo, reconocimiento médico probatorio de su condición el pasado fin de semana.

El Atlético ofreció 10 más variables en un principio. Puede ser que lleguen a 15, pero no nos parece que llegue a los 20 que en este momento exige El PSG. Es como demasiado, esos 20 por un fichaje de cuatro meses.

El PSG primero no quería negociar , luego arrancó negociando en 30 millones por mor de Al Khelaifi; para luego bajar a 20 y continua empeñado en esa cifra. Así que, por más que negocie la familia Cavani en Madrid, la última palabra la tiene el PSG. Urgido de bajar la cifra para que se logre el fichaje, que aunque es casi seguro de que se haga, aún no se ha hecho.

Todo continua en espera, las decisiones finales no han sido tomadas, pero seguiremos esperando mayor información sobre le movimiento de este jugador.