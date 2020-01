Los talibanes se inculpan de la caída de avión norteamericano en Afganistán

Los talibanes se apropian de la culpa del derribo de un avión de EEUU en Afganistán. Las fuerzas militares de EEUU si aceptan la caída del avión pero no lo atribuyen a un ataque de los rebeldes. Sin embargo los hechos los están investigando y próximamente saldrán a relucir los verdaderos hechos.

Los talibanes se dan merito por la caída del avión

Un nave aérea militar perteneciente de EEUU , se estrelló el día lunes. El avión cayó en una zona montañosa. Precisamente enla provincia afgana de Ghazni a un centenar de kilómetros al sur de Kabul. Los insurgentes, que se encuentran activos en esa zona, se adjudicaron la caída del avión. Sin embargo, Sonny Leggett, el portavoz de las fuerzas militares en Afganistán, aclaró que si era cierto que un avión se había caído en el país asiático. Pero, nada indica que el accidente haya sido por causa del fuego enemigo. Es así como el jefe del Pentágono, Mark Esper, señaló que los hechos informados siguen siendo investigados.

«Un avión especial de los ocupantes estadounidenses en misión de espionaje ha sido derribado en el distrito de Deh Yak de la provincia de Ghazni. Toda la tripulación, incluidos varios oficiales de alto rango de la CIA han resultado muertos», anunciaron por medio de un comunicado emitido por el p0rtavoz talibán, Zalibihullah Mujahid. El mismo no explica como lo derribaron. La Defensa estadounidense aclara que los fallecidos no llegan a diez.

Las declaraciones no aclaran los sucesos

«Un bombardier E-11A se estrelló hoy, lunes, en la provincia de Ghazni, Afganistán. Si bien la causa del accidente está bajo investigación, no hay indicios de que el accidente haya sido causado por fuego enemigo. Proporcionaremos información adicional a medida que esté disponible» Comunicó vía Twitter el coronel Leggett. A la información agregó que lo revelado por los talibanes de que el avión fu derribado es falso.

Los talibanes cuando combaten con fuerzas extranjeras tienden a exagerar el alcance de sus operaciones al igual que el número de sus víctimas. Todo esto para aparentar mayor ferocidad. A pesar del acuerdo con Washington que se realiza desde 2018 para retirar los soldados. Aún se mantiene la presión sobre el terreno que refuerza sus bazas. Es así como se evita que los críticos se pasen al Estado Islámico.

Aerolínea Ariana no ha sufrido pérdidas.

Según declaraciones del Ministerio de Defensa Afgano, que investiga los sucesos, asegura que no hay nada confirmado en cuanto a ningún alto oficial estadounidense muerto en el accidente. Aunque no ha explicado en qué bases sustenta su declaración. Las imágenes supuestamente obtenidas en el lugar del siniestro y que fueron difundidas en las redes sociales, muestran restos de un Bombardier E-11A. Tres funcionarios del Gobierno afgano declararon que pertenecía a la aerolínea Ariana. A lo que la misma, señaló que ninguno de sus aparatos hubiera sufrido un accidente a través de su perfil de Facebook. «Un avión se ha estrellado hoy, pero no pertenece a Ariana. Los dos vuelos de la aerolínea fletados hoy, entre Herat y Kabul y entre Herat y Delhi, están seguros», aclaró el presidente interino de la compañía, Mirwais Mirzakwal.