Nadal y Carreño pasan a las semifinales del Mundial ATP

Ya activados en la ATP CUP 2020, el dúo formado por Nadal y Carreño dieron el punto definitivo en el super «tie break», pasando así al siguiente juego en Australia. El dúo español venció a Vliegen y Gille asegurando su pase a semifinales.

Nadal y Carreño pasan a semifinales

Sander Vliegen(38) y Joran Gille(46) formaron un dúo que apenas se conocía a nivel internacional del tenis. No obstante, este viernes ha logrado hacer sudar al equipo de España, que se vió obligado a jugar con tenacidad para estar en las semifinales de la Copa del Mundo ATP.

Vliegen y Gille son dos especialistas de mitad de pista, juegan juntos en el circuito y han logrado ganar tres títulos en Bastad, Gstaad y Zhuhai. A pesar de su tenacidad, el dúo español formado por Nadal y Carreño logró vencerlos por 6-7(7), 7-5 y 10-7, consiguiendo el triunfo con una doble falta de Vliegen.

Para mañana el duó español se enfrentará al equipo capitaneado por Francis Roig. El tenista será el rival mañana de Australia y jugaran para ganar un lugar en la final. Mientras tanto, la otra semifinal estará bajo el dominio serbio y ruso.

Así es como Nadal y Carreño han logrado sacarle partido a la compenetración de sus rivales. Tuvieron su oportunidad con una pelota de primer set, con 6-7. Anteriormente, Gille dio el primer golpe a la bola de manga. Al pedir la revisión de la jugada al entender que el golpe había traspasado la red. Esto ya ha sucedido en otras jornadas anteriores Novak Djokovic.

Los jugadores luchando por llegar a la final

Nadal y Carreño son muy buenos jugadores, aunque delante de los adversarios les falta más coraje. Ya tenían cuatro años que no se unían, cuando en Pekín se llevaron el trofeo de ese momento.

Rafael Nadal no juega dobles ahora. No tiene ranking en esa modalidad. Los belgas tuvieron dos pelotas de 5-3 en el segundo set sobre el servicio del manacorí. Es así como quedaron en nada. Los españoles pendientes por la presión de no tener errores para ir por detrás del tanteo.

Nadal y su experiencia , en cada jugada pedía la revisión del VAR, esto fue algo decisivo para lograr el triunfo. Firmaron las tablas y sentenciaron el billete en el super «tie break» ya pasada la una de la madrugada.

Roberto Bautista inició el día triunfando ante Kimmer Coppejans. David Goffin le puso la tabla en la cabeza al manacorí que defendía a su selección. Nicky Kyrgios y compañía esperan su puesto en la final del Mundial ATP, luego del sábado a las 08:30 horas en España.