Puerto Rico sigue azotada por sismos poderosos

La isla de Puerto Rico ha sido sacudida por fuertes sismos desde el pasado martes. El de este sábado tuvo una intensidad de 6,0º de magnitud en la escala de Richter. Confirmado por el servicio geológico de Estados Unidos. Ya van tres, y cada uno a sido peor que el anterior.

La isla del encanto no pierde el temor ante la serie de sismos que han atacado su superficie. Desde el martes los puertorriqueños no duermen tranquilos luego de que la isla no deja de moverse. Hoy sábado la isla fue sacudida nuevamente por un sismo de magnitud 6,0. Hasta ahora el último en una serie de poderosos temblores que colocan a la población en estado de alerta.

El servicio geológico estadounidense (USGS) informó que la tierra tuvo otro movimiento significativo de 6,0º de magnitud, a las ocho de la mañana (hora local). El sismo se ubicó a unos 14 kilómetros al sureste de Guánica, ciudad de la costa sur de la isla. Localidad que ha sufrido repetidas veces los embates de sismos anteriores.

El día martes, desde que se iniciaron los movimientos de tierra, el terremoto dejó un muerto. Además, provocó el colapso del servicio eléctrico y serios daños materiales a los pobladores.

Continuos sismos mantienen alerta a la población

La isla de Puerto Rico se ha visto abatida por una serie de sismos desde el día martes. El de hoy sábado no ha sido el más fuerte. La población, en especial, la del suroeste de la isla, el viernes volvió a ser atacada por otro sismo. En esa oportunidad, el temblor tuvo una magnitud de 5,20º en la escala de Richter.

Escenas de verdadero pavor surgieron entre los pobladores de los distintos municipios del sur. Los movimientos han sido muy frecuentes y esto desencadena a un gran temor. El día martes el sismo tuvo una magnitud de 6,4º en la escala de Richter. Sobretodo porque ocurrió a las cuatro de la madrugada.

Las reacciones fueron grabadas por medio locales, las personas aterrorizadas cuando tembló los edificios de la capital. San Juan , en el norte de isla, se encuentra en la punta opuesta al lugar más cercano al epicentro. Llanto, gritos y salidas rápidas del lugar donde se encontrarán provocó este nuevo temblor. La población ya ha sentido decenas de temblores, sobre todo en el sur.

La isla ha sido movida por sus cuatro puntos

Los movimientos se iniciaron desde el pasado 28 de diciembre y la población pide a Dios para que terminen pronto.

Los últimos sismos acentúan los sentimientos de inseguridad de la población. Esto ha provocado que algunos habitantes decidan vivir en las calles en dormitorios improvisados. De esta manera se acelera la sensación de ansiedad y causa desordenes entre la ciudadanía.

Por lo pronto, el director de la Red Sísmica, Víctor Huérfano, trata de explicar que los sismos registrados son producto de un proceso natural de la tierra. También explica que las capas del suelo se reacomodan, luego de los movimientos y que la situación puede continuar por varios días.