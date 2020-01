Meghan Markle tiene a su príncipe y su confidente

Siempre ha actuado como dama de compañía, por lo que acompañó a los duques en su gira por Australia. Asistió al baby shower en Nueva York de Archie. Visita regularmente Londres y se ha quedado al cuidado de Archie mientras la duquesa regresaba de Reino Unido desde Canadá.

No mantienen el estatus real

No podía pasar inadvertida por la prensa británica la presencia constante de Mulroney en cada uno de los pasos de la duquesa. De esta manera la consideran como un pieza clave en las decisiones de Meghan. A partir de sus actos logrará conseguir una vida más independiente y lograr junto al príncipe una vida más activa y real dentro de la monarquía. Aunque muchos aseguran que los consejos de la amiga no dan los resultados esperados. A pesar de haber logrado la libertad real no lograron mantener el estatus que da la posición real, como el de representar a la reina en sus presentaciones.

Es así como Muroney publicó en Instagram su opinión sobre el «Megxit» de los Sussex. Trajó a relucir una cita hecha por Gina Carey: «Una mujer fuerte mira un desafió a los ojos y le hace un guiño». Todo indica que la guía de Mulroney es decisiva en cada una de las acciones de Meghan y Enrique, Es así como la pareja ha registrado una solicitud de marca comercial «Sussex Royal» para una línea de productos de papelería y ropa. Mulroney es experta en marcas de modas.

Mulroney se ha destacado por ser asesora de producciones en estilismo de Sophie Grégoire- Trudeau, la esposa del carismático primer ministro Justin Trudeau. Aunque en sus apariciones públicas lo haga de forma personal por no ser reconocida de forma oficial en Canadá. Mulroney es una gran asesora, promotora de emprendedores y talentos; levantando a la fama una serie de marcas que no eran reconocidas por el público.