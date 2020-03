Las fallas en el Barcelona están claras en sus áreas más importantes

El Barcelona está cayendo. Sus fallas están claras y se ubican en las áreas más importantes del club. Son claras sus carencias y falta de recursos para lograra el cambio que amerita el momento de crisis que están viviendo. El líder de otrora está en evidente colapso. Fallas claras en sus áreas más importantes Poco tiempo les queda. El Barcelona sigue en la cuerda floja; aún puede obtener dos títulos: LaLiga y la Champions League. Parece imposible, demasiadas broncas, polémicas, reproches y la asunción de un fin de ciclo. Y para completar la falta de recursos necesarios para que se produzca un cambio real y se origine una reacción general del club. La temporada va 19-20. Veremos que sucede en adelante; aunque están en juego todas las áreas que conforman el equipo. Hasta existe el roce que no lo deja surgir. La Directiva, la Dirección Deportiva, el cuerpo técnico y hasta el vestuario encabezado por Leo Messi que no se ve que está dando lo mejor de sí mostrando signos de debilidad. Hay algo que no va bien. Las polémicas de la directiva Dos partidos consecutivos destaparon la crisis en el Camp Nou, recriminación para la Junta por la gestión actual del club. Decisiones discutidas, por sus formas, por su fondo, por el área técnica, por las polémicas extradeportivas de la última semana. Es así como aparece el Barçagate. Josep María Bartomeu sabe que se encuentra en una situación delicada al frente de la entidad. De igual forma sabe que los directivos están sobre él. Lo que ven es que su tiempo acabaen el 2021 y que la temporada va a acabar sin brillo con la imagen del Barça muy por debajo. La Junta, tampoco termina de ponerse de acuerdo con el vestuario. . Todo a «voz populi» por redes, luego la sorpresa de la suspensión de Valverde, como con la Dirección Directiva, a la que ha utilizado de escudo en más de una ocasión en esta temporada. El vestuario y su bajo rendimiento El equipo está consciente de su actuación. Los jugadores son los más honestos de esa institución, la gran mayoría acepta los errores y reconoce sus propias fallas. Es así como Leo Messi declaró hace unos días que con la actual composición de la plantilla tiene dificultades para lograr la Champions. Lo mismo hizo Piqué luego del partido contra la Real Sociedad y contra el Real Madrid; donde aseguró que a veces intenta hacer buen fútbol pero no lo consigue. Al igual que Ter Stegen que mostró su preocupación a principios de curso. Es decir que entre el bajo rendimiento de los jugadores y la corta plantilla del club provocan lo que está sucediendo actualmente en el equipo. Tienen chance para el título en LaLiga pero ese sube y baja en los numeritos no es saludable para su proyección. El bloque está lastrado por sus pobres resultados fuera de casa y el número de goles que deja entrar. Esto lo demostraron claramente en el encuentro ante el Real Sociedad. Los vascos jugaron ante un equipo cansado, sin decisión, sin forma, ni fuerza. Un Barcelona sin ambición al campeonato. El ganador que sufre por un punto forzado, que deja que su contrincante lo haga padecer. Esto provocó que su grada casi les diera la espalda y los pitara. Alba se tapó los oídos, en un gesto de desesperación. Messi con tres amarillas y el cambio de palabras con Abidal.

El trabajo forzado del cuerpo técnico

Con la llegada de Quique Setién, el Camp Nou se iba a repotenciar, recuperaría su ímpetu y vigor; pero, no fue así. Al contrario fueron más evidentes las lesiones de sus jugadores no le permiten cuadran un once convincente.. El técnico cántabro no da con la fórmula, por lo que se demora el triunfo aun más. Ya ha visto, la actuación de la grada que hasta casi pita a los suyos y por supuesto cuestionan al técnico. La duda crece .

La Masía como productor de jugadores

El fichaje de Setién iba a ser la renovación, una apuesta a ganador de la cantera. Riqui Puig es el talento y el juego culé, por supuesto la ascensión al primer equipo era segura. No se sabe qué pasó. No se dio con Valverde y tampoco con él. Los jóvenes de la cantera no llegan arrasando con todo. Ansu Fati que parecía un bólido nos dejó con ansías de más , por lo que hay muchas críticas y cuestionamientos del modelo de trabajo.