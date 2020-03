Coronavirus, la epidemia al descubierto

Este es el llamamiento que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS), el día jueves:«Animamos a los países que quieran saber cuánta población está enferma con Covid-19 a que empiecen a hacer pruebas a gente con síntomas». El llamado se hace obligatorio, por la obligatorio, después que en España se destaparan dos focos de coronavirus. El primero en un hogar de ancianos y el segundo en una residencia de mayores de Madrid. Es así como en el segundo caso murió una mujer de 99 años con el virus,que aunque presentó los síntomas no se realizaron las pruebas indicadas.

Estos casos y otras dos necropsias más detectadas con el SARS-Cov-2 suceden por no haber sido sometido a pruebas PCR. Así que esto indica que el virus está más extendido de los que parece. Por consiguiente, si se realizarán más pruebas para detectar la presencia del virus, las estadísticas de los infectados fuera mayor. Por conclusión, se determina que no se están haciendo las pruebas indicadas. Ahora, preguntamos: ¿Por qué?.

La razón es tan elemental, como decir, el presupuesto, el dinero. «Si pudiéramos hacérselas a todas las personas con síntomas, se las haríamos y sabríamos exactamente la incidencia de la enfermedad, pero no tenemos ni los recursos, ni el personal, ni los reactivos suficientes», dice un responsable de los PCR que detectan los virus en un hospital que prefiere no identificarse.

Solo en España, hasta el presente artículo se han realizado 13.000 pruebas, según el Ministerio de Sanidad. De las pruebas anteriores, 374 han dado positivo. De los cuales ocho han fallecido. Definitivamente, esto nos indica que si se realizaran más pruebas, el número de contagiados por el virus sería mayor. Según Juan Aylón, virólogo y director del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Burgos : «En breve tendremos test rápidos y sencillos, más baratos, que se podrán hacer a mucha más población, y veremos aflorar muchos casos», indica.

Los criterios oficiales para realizar las pruebas indicadas, han ido cambiando a la par con la propagación de la enfermedad. El protocolo primero atendía a casos con neumonías graves de origen desconocidos. Luego se amplío para detectar el origen de las neumonías; esto descubrió que varios ancianos habían padecido el virus de manera incontrolable. Es así como el protocolo sigue evolucionando. Lo que en el principio solo se realizaba a personas con síntomas en zonas de riesgo como Italia, Japón, China, Singapur, Irán y Corea del Sur; así como personas que hayan tenido contacto directo con alguien que diera positivo.

Lo que si esta descartado es hacer las pruebas a personas asintomáticas. Así hayan tenido contacto directo con infectados. «Tomar muestras a personas asintomáticas no tiene sentido porque un negativo de hoy no quiere decir que mañana no puedas desarrollar síntomas. Las medidas que propone Salud Pública son las adecuadas. Lo que no hay que hacer es tomar muestras a todos los contactos porque no aporta información y sí una falsa sensación de inseguridad. Cómo yo fui negativo ya no me tengo que preocupar, puedo ir a todas partes, no tengo que tome¡arme la temperatura. Eso no es así, un contacto estrecho tiene que vigilarse los 14 días siguientes», señaló Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Cada país tiene su protocolo