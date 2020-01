Híbridos en calefacción: caldera a gas+bomba de calor

Sistema híbrido de calefacción: Caldera de gas+aerotermia



Antes que nada, aclaramos, los sistemas híbridos combinan sistemas de calefacción. Combustibles fósiles y sistemas de energías renovables. Esta combinación permite aprovechar la instalación existente de un generador de calor como una caldera y agregarle un sistema renovable. Es así como, se ahorra energía y se reduce el gasto derivado a la calefacción y a la producción de agua caliente sanitaria. Vamos a concentrarnos en el sistema híbrido que consideramos el más eficiente, una caldera de condensación a gas y una bomba de calor aerotérmica.

Ventajas de este sistema híbrido

1.- Instalación nueva o existente

Si tienes la oportunidad de una vivienda nueva, no desaproveches el chance de instalar este sistema híbrido de calefacción. ¿Qué es costoso? No te preocupes, porque la inversión te la amortizara el tiempo y todo lo que te vas a ahorrar en consumo por facturas. De no ser así, puedes aprovechar las instalaciones existentes, si contabas con una caldera de gas, puedes conectarla con una bomba de calor aerotérmica. Este tipo de generadores son muy versátiles por lo que es posible conectarlos con emisores térmicos, como radiadores o superficies radiantes.

2.- Ahorro de energía

La bomba de calor aerotérmica proporciona por su funcionamiento 4kw de energía calorífica. Es así como genera un consumo de 1kw, lo que se traduce en ahorro de energía. Esto es imdicado por el COP, indicador de eficiencia energética en modo de calefacción. Con temperaturas exteriores bajo cero el rendimiento energético de la bomba de calor baja. Así que al combinarlo con una caldera para que funcione a luego de determinadas temperaturas exteriores garantiza el confort bajo en cualquier tipo de condiciones.

Regulación inteligente

Este sistema tiene la característica de regulación inteligente. Esto permite al usuario a establecer una serie de parámetros como el precio del Kwhgas, Kwh electricidad, entre otros. Es así como el sistema elige automáticamente con qué sistema de calefacción le es más rentable funcionar. Escogiendo entre la bomba de calor aerotérmica o con la caldera de condensación.

Ahorro económico

Estas unidades demuestran al poco tiempo que la inversión realizada en su instalación se amortiza. Es decir, reduce la factura energética, en muchas ocasiones en más de un 50% respecto a la facturación anual anterior. Por lo que significa que es un sistema económico y eficiente.

Menos emisiones de CO2 a la atmósfera

Al utilizar menos energía y ser renovable se reduce el números de emisiones contaminantes a la atmósfera. Por lo tanto existe menos dependencia de los combustibles fósiles.

Mayor confort

El sistema híbrido es un generador de calor. Eficiente y efectivo. rápido y limpio. De excelente rendimiento energético y ahorro económico. Este sistema se puede combinar con suelo/techo radiante para lograr mucho más confort.

Ultimas recomendaciones

En realidad hay que tomar en cuenta muchos factores. Por ejemplo, si tu hogar se encuentra en clima oceánico, de montaña o es de tipo mediterráneo- continental, en invierno las temperaturas deben llegar a bajo cero. Estos sistemas de calefacción a gas y bomba de calor aerotérmica son la mejor solución para estos climas. El resto del año, regula el calor creando confort y ahorrando energía.