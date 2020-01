Estados Unidos califica de decepcionante el encuentro de Ábalos y la segunda de Maduro

Estados Unidos califica de decepcionante el encuentro entre Ábalos y la segunda en el mando del régimen de Maduro. Es así como declara tener muchas preguntas que hacer al gobierno de España sobre el encuentro. EEUU reconoció que este tipo de reuniones son decepcionantes y desalentadoras.

Estados Unidos no acepta el encuentro entre Ábalos y Rodríguez

EEUU manifestó el disgusto que le ocasiona el encuentro entre el ministro de Transporte español, José Luis Ábalos y la vicepresidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez. El gobierno estadounidense reconoció que «celebrar este tipo de reuniones con alguien como Delcy Rodríguez es decepcionante y podría ser desalentador». Estas declaraciones están basadas en que, la vicepresidente, Rodríguez, es uno de los 25 representantes del gobierno de Maduro que tienen prohibido el ingreso en territorio de la Unión Europea (UE) por ser«responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela», así señalo la UE cuando dio a conocer la sanción contra la líder chavista.

Jon Piechowski, subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado remarcó en una intervención realizada en una video conferencia desde Washington que EEUU «tiene preguntas sobre esta supuesta reunión» entre el ministro español y la segunda del régimen de Maduro. Es así como no aclaró si se va a presentar queja formal contra España o si se va a tratar en forma privada.

La segunda del régimen fue advertida por su paso por España

El encuentro se realizó en una escala que hizo Rodríguez, en viaje a Turquía desde Caracas. Ábalos expuso:»Efectivamente, estaba de tránsito y a instancias del Ministro de Turismo, que me pidió si e importaba saludarla, la saludé. Y ya está, nada más. Al margen de recordarle que lamentablemente no podía pisar territorio español». De esta forma, dicen las fuentes policiales, que el ministro subió al avión para advertirle a Rodríguez que no se bajara del avión ya que después podía caer presa.

España es uno de los 50 países que reconocen oficialmente a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Tanto así que fue recibido por el primer británico, Boris Johnson y por el presidente francés, Emmanuel Macron. Así como en España será recibido por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

En esta gira que realiza Juan Guaidó, antes de llegar a Europa, visitó Colombia, allí se reunió como hora y media con el secretario de EEUU, Mike Pompeo. Es así como se reafirmó el apoyo de Washingtion a la democratización de Venezuela. El país del Norte fue el primer país en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y a lanzado una ofensiva contra Maduro a través de sanciones a su cúpula y a la petrolera estatal para forzar al régimen a su salida y que abandonen Miraflores.