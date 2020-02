Georgina Chapman libra su batalla para recuperar a Marchesa sin Weinstein

Anna Wintour escribió en el número de junio de Vogue, una carta en defensa de Chapman: «Creo que una persona no debe hacerse responsable de las acciones de su pareja». Es así como también aclaró que no se quiere convertir en una víctima. Esto dio pie a que Marchesa fuera recibida con aplausos en una reunión de CFDA, el Council Of Fashion Designer of America. Marchesa va a volver, ahora el reto es si vuelve al lugar que ocupaba.

Chapman conversó referente a las acusaciones contra su ex. «Una parte de mí fue muy ingenua. Tengo momentos de ira, momentos de confusión, momentos de incredulidad», dijo. «Y tengo momentos en que solo lloro por mis hijos. ¿Cómo serán sus vidas? ¿Qué les va a decir la gente? Quieren a su padre. Me resulta difícil soportarlo por ellos». En sus declaraciones ha dicho que nunca supo del supuesto comportamiento de su esposo, para ella esas noticias fueron impactantes. «Eso es lo que hace que sea tan doloroso: tuve lo que pensaba que era un matrimonio feliz. Me encantaba mi vida», aseguró la diseñadora. «Estaba tan humillada y tan rota…que… no pensé que fuera irrespetuoso salir». También, dijo: » Pensé: ¿Quién soy yo para desfilar con todo esto? Todavía sigue siendo muy muy duro. Estaba subiendo las escaleras el otro día y tuve que detenerme; fue como si me hubieran sacado todo el aire de los pulmones».