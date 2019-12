Dakar cada vez más estricto, nuevas medidas para evitar las trampas

El Dakar se pone duro. La directiva del la carrera decidió tomar nuevas medidas que evitarán las trampas en el recorrido. De esta forma, garantizar la limpieza de la competición.

Dakar cada vez más estricto

La primera medida fue prohibir el uso del móvil para evitar trampas. Sin pruebas aún, sin sanciones a los pilotos, la directiva del Dakar sospecha que las caravanas del Dakar son producto del uso de los teléfonos móviles o dispositivos GPS. Es así como almacenan información sobre el recorrido. Los llamados tracks, que ayudan a la navegación. Además, desvirtúan la competición. Hasta han llegado a llamarlo «el doping del Dakar».

El director de la prueba, David Castera, explicó las medidas tomadas por la organización. Es así como quieren mantener limpia la competición: «Vamos a vigilar mucho más. Durante la carrera, el móvil se dejará en una caja especial detrás de los pilotos que precintaremos nosotros en la salida y comprobaremos en la meta». Anteriormente el teléfono no estaba prohibido por el reglamento. Más no estaba a la mano de los participantes. Por llevar dispositivos de geolocalización. Como se sabe, ahora hasta los relojes inteligentes pueden tener eso.

Por esto mismo, se aplicarán otra medidas de seguridad. Como medida complementaria se insertarán en los autos cámaras de 360º que controlarán el interior de los coches. «Las cámaras las instalaremos en los 25 primeros cada día para poder ver lo que sucede en su interior», asegura Castera. El objetivo es impedir el uso del teléfono o cualquier dispositivo GPS. «Vamos a quitar las dudas a todos y que sepan que será una carrera limpia», asevera el director.

Las medidas pretenden controlar la limpieza de los resultados

También se entregarán libros de ruta justo antes de salir a la especial en seis de las doce etapas. Así se evita la influencia de los map-men. Consiste en figuras volcadas a una mapa satélite para ayudar en los puntos difíciles del recorrido. Por consiguiente, le avisan a los copilotos o pilotos. Este dispositivo lo tienen la mayoría de los equipos grandes, no están prohibidos, pero les da, una gran ventaja.

Los pilotos consultados por las nuevas medidas aplauden la acción y de ellos el último en posicionarse ha sido nada menos que Carlos Sainz. » Tú en un móvil puedes descargarte uan traza y si no la controlas…. nadie se pierde. Al final llega un momento en el que no puede ser», nos explicó el mejor, Carlos Sainz. Ya lo comprobó en el pasado Rally de Marruecos. Nos indica: » Allí no paso nada hasta el día en que se entregó, el roadbook por la mañana. Si el espíritu del Dakar es que hay que ir con el roadbook y con GPS unicamente, se tiene que controlar que sea así. Ahora nos lo darán por la mañana y habrá dos cámaras que enfocarán al copiloto para controlar este tema».

El ganador para quitarle la dureza al tema, bromea con la posibilidad de que esas cámaras graben las conversaciones entre piloto y copiloto. Es así como indicó: «Le pedire a Lucas que se entere de si se graba o no el sonido, aunque en medio de toda la tensión no recuerdas que hay una cámara. Hay situaciones de mucha tensión que luego cuando las excusas fuera de contexto puedan parecer extrañas, raras o fuertes, pueden ser difíciles de entender. Pero fuera de bromas, lo importante no es eso, sino ver si se lleva un GPS o no». En realidad, ya no habrán más dudas y la carrera debe beneficiarse de ello.