Andrea Iannone, suspendido por positivo en dopaje

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) decidió de manera absoluta, suspender al piloto. Andrea Iannone, piloto de moto GP fue suspendido por dar positivo en esteroides androgénicos anabólicos exógenos.

Suspendido por positivo, el piloto italiano

El piloto Iannone de Aprilia en Moto GP fue suspendido por dopaje. Todo amparado bajo el artículo 7.9.1. del manual antidopaje 2019. El piloto de origen italiano con gran sorpresa ha dado positivo al realizarle la prueba. Los resultados comprueban presencia de esteroides androgénicos anabólicos exógenos (AAS). El informe fue realizado por el laboratorio Kreischa b Dresde (Alemania). Luego fue reportado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Es así como el piloto tenía presente en su organismo sustancias consideradas prohibidas por la AMA en 2019.

La FIM informó a las partes interesadas de la situación. De esta forma, dijo que recogió una muestra de orina del piloto de 30 años en el Gran Premio de Malasia. El mismo fue celebrado el de noviembre de este mismo 2019. Así mismo, Andrea Iannone puede ejercer su derecho de analizar una segunda muestra para ser comparada con la primera.

Suspensión provisional por parte de la FIM

Por consiguiente, La FIM decidió la suspensión provisional del piloto de Aprilia. Por esto mismo, tendrá prohibido participar en cualquier competencia o actividad del motociclismo hasta nuevo aviso. Aún su caso puede alegar contra esta decisión.

Iannone declaró en su cuenta de Instagram: «Estoy totalmente tranquilo y quiero tranquilizar a mis fans y a los de Aprilia. Estoy abierto a cualquier contraanálisis en un asunto que me sorprende también porque, hasta ahora, no recibí ningún comunicado oficial. A lo largo delos años, e inclusive esta temporada, me he sometido a continuos controles que siempre han dado negativo, por lo que tengo la confianza en la conclusión positiva de esta historia».

Por lo pronto, el piloto italiano seguirá suspendido para cualquier competencia de importancia, hasta que todo quede bien aclarado.