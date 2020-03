Wickens no ve el momento  de trabajar con Alonso

Wickens expresa en sus declaraciones: » Va a ser realmente emocionante. De hecho, como aficionado al deporte, creo que será increíble. Para mí, será la primera vez que trabajo junto a un campeón mundial, así que será divertido. Siempre he escuchado cuán despiadada ha sido su ética de trabajo a lo largo de toda su carrera, y veo pequeños fragmentos de mí cuando escucho cómo le gusta trabajar. Así que supongo que tendremos una química bastante buena y haremos chic».

El piloto canadiense también señaló que será una ayuda para Askew y O′Ward, considerando que son los pilotos más jóvenes de la escuadra. «Siempre se ha sabido que Fernando empuja mucho a los equipos, empuja tan fuerte como puede, y para nuestros dos»niños» será bueno ver la que se necesita desde el punto de vista de la ética laboral».

Le gusta ver a futuro. Es así como asegura que los pilotos jóvenes, en sus primeros años como profesionales, no se dan cuentan como pilotar. en sí es lo más sencillo una vez que se alcanza el nivel. Es lo que hacen detrás de la escena lo que lo diferencia sus rivales. Por lo tanto, será realmente genial para ellos ver a Alonso en el trabajo y compartir comentarios e información.

Por otra parte, Alonso expreso estar interesado en carreras que sean adicionales y así prepararse compitiendo en el Gran Premio GMR de Indianápolis, previo a la Indy500 para su beneficio.

«Independientemente de las carreras que haga, aportará mucha experiencia. Aunque esta solo será su tercera carrera participando en el Indy, esperas que sea fuerte por lo que ya dijimos: se ética de trabajo y talento. Me daría mucha curiosidad ver cómo se manejaría en una pista de carretera (no oval) porque obviamente no es holgazán en ningún tipo de competición. Alonso es tan talentoso, completo y diverso que aportará una dimensión completamente nueva a nuestro equipo», afirmó Wickens, refiriéndose al asturiano.