Maduro muestra su verdadera cara ante el grito»¡A parir!, ¡a parir

Las palabras del mandatario no se adaptan a la realidad del país. Así mismo, los últimos datos de mortalidad durante los partos marcan un aumento de 66% entre 2015 y 2016. Es decir, 757 muertes maternas. Las causa tienen que ver con hospitales colapsados, casos simples se convierten en hemorragias y trastornos de hipertensión no controlados. Todo esto por no tener insumos médicos básicos ni vacunas. Es por ello, la migración de embarazadas para parir de forma segura. Donde el ministerio de Salud de Colombia ya ha atendido a 83.000 venezolanas gestantes.