La OMS no quiere alarmar ante la propagación del virus de Wuhan

Hasta los momentos la OMS ha evitado decretar emergencia internacional ante la forma como se ha extendido el virus de Wuhan. La OMS no quiere alarmar al mundo ante la rápida propagación del virus. El organismo ha considerado que aún es muy pronto para lanzar un alarma, pese al número de casos oficiales.

La OMS no quiere declarar una alarma global

El virus de Wuhan produjo un brote de neumonía. El virus 2019-nCoV es importante, sin embargo, no es de emergencia mundial. Así concluye el comité de emergencias de la Organización Mundial de la Salud(OMS). Los integrantes de la comisión acuerdan que por lo momentos, no declararan una alarma global por el Coronavirus de Wuhan. Con esta afirmación no se cierran a que más adelante lo tengan que hacer, nos indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo.

La Organización se reunió para llegar a un acuerdo cuyo resultado no fue unánime. El comité estuvo dividido: 16 de los expertos estaban de acuerdo en tomar la medida excepcional y la otra mitad decidió por lo contrario. «Dado el número de casos, alrededor de 600 y su mortalidad, 18 casos, con un número limitado de infecciones fuera de China y considerando los esfuerzos de las autoridades de este país para contener el virus, hemos decidido que es demasiado temprano», expuso en rueda de prensa, el presidente del comité de emergencia, Dieder Houssin. También, añadió que la OMS puede cambiar de opinión si la situación lo amerita.

El presidente de la OMS recordó los efectos que pueden causar el declarar al alerta mundial. Como antecedentes, recordaremos, las cinco ocasiones en que el OMS ha declarado alertas mundiales. Primero, ante el brote de gripe H1N1 en 2009, los de Ébola en Africa Occidental en 2014, el de polio en 2014, el del virus Zika en 2016 y nuevamente por el Ébola en la República Democrática del Congo en 2019.