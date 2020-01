Kimia Alizadeh, la medallista olímpica, huye de Irán La única medallista olímpica de Irán, Kimia Alizadeh, huye de su país para asilarse en Holanda. La deportista iraní renuncia a su bandera y se asienta en Holanda. Además de acusar a las autoridades de utilizarla para fomentar el velo. Kimia Alizadeh , la única medallista olímpica de su país

«Soy una entre los millones de mujeres oprimidas en Irán. Durante años jugaron conmigo como quisieron(…); me vestí como me dijeron; repetí cada frase que me ordenaron. Se apropiaron de mí. Mis medallas las atribuyeron al velo obligatorio», esto es lo que nos cuenta Kimia Alizadeh. Luego de renunciar a seguir viviendo en Irán, un mes después de haberse instalado en Holanda. La medallista olímpica, luchadora de taekwondo, ganó bronce en Río 2016. Es así como, hasta los momentos es la única medallista olímpica de su país. Kimia Alizadeh comunicó oficialmente su renuncia a la bandera iraní. Esto lo hizo a través de un post en su cuenta de Instagram, donde pide a sus seguidores que la sigan apoyando.

El comunicado se hace público en un momento muy decisivo para la historia del pueblo iraní. El asesinato del general Qasem Soleimani por parte de las fuerzas militares de EEUU en Irak mantienen consternados a la población. A esto se une el derribamiento del avión ucraniano por error por parte de la Guardia Revolucionaria.

La humillación siempre presente

Alizadeh asistió a un acto, este fin de semana, donde se le rendía homenajes a las 176 victimas del siniestro aéreo. El hecho de que llegara sin el velo obligatorio se hizo viral entre los usuarios iraníes de las redes sociales. Es por ello que la deportista hizo publico un largo mensaje en Instagram para expresar que toda su vida fue una mujer explotada. «No quería subir las escaleras de la corrupción y las mentiras(…); no quería sentarme en la mesa de la hipocresía, la mentira, la injusticia y la adulación» aseguró Alizadeh. También critica que toda su carrera fue humillada porque las autoridades opinaban «que no es virtuoso que una mujer dé patadas». A través de las redes llegan mensajes de apoyo, deseándoles el mayor de los éxitos. La tienen como su heroína. No obstante, los que no la apoyan, critican duramente su decisión, calificándola de «desagradecida». De esta forma, se han dado a la tarea de difundir viejos videos donde la chica apoyaba a la República Islámica. Además de sus encuentros con altos funcionarios del régimen para recordarle todos los premios ganados en su país. Alizadeh no es la única que lo ha hecho

Kimia Alizadeh a levantado una gran polémica. Pero, este es un asunto que lleva años sucediendo en el país. Del mismo modo, Irán no acepta la gran fuga de cerebros y talentos que esta ocurriendo ene el país. Es así como en los últimos meses, al menos tres deportistas de renombre internacional han salido del país. El deportista de lucha libre olímpica, Navid Zangened, que ganó bronce en el Campeonato Mundial de Lucha Sub23 en el 2018 en Bucaret, se refugió en Canadá. Esto sucedió al ser detenido por unas protestas donde participó, el noviembre pasado por la subida del precio de la gasolina. También, en diciembre, Alireza Firouzia, jugador de ajedrez de solo 16 años, fue despedido por desobedecer la norma iraní de no competir contra deportistas israelíes ( se tiene que dejar ganar). Esto hizo que el joven se quedara en Francia. Lo mismo le sucedió al yudoca Said Molai que se refugió en Alemania. El deportista participará este año en los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano bajo la bandera de Mongolia.

Son muchas las razones por las cuales los jóvenes deciden irse del país. Pero se consideran los detonantes, las tensiones existentes entre Washington y Teherán que provocan efectos devastadores en la economía del país. Además de las restricciones sociales que limitan y suprimen a las nuevas generaciones.