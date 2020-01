Keiko Fujimori vuelve a prisión por miedo a su fuga

El juez que lleva la investigación preparatoria, Víctor Zuñiga, determinó dictar la prisión preventiva luego de once sesiones , iniciadas el 26 de diciembre. Es así como escuchó al fiscal provincial José Domingo Pérez, del equipo Lava Jato y a Giulliana Loza, la abogado de Keiko Fujimori. Resulto notorio el hecho de que la acusada no asistiera a las audiencias. Por lo tanto, rehusara a su derecho de palabra.

Todoas las pruebas fueron reunidas

El juez Zuñiga reunió todos los elementos de convicción. Los presentó el fiscal Pérez acerca de la supuesta comisión del delito de lavado de activos, por parte de Fujimori, siendo la que lleva la dirección de la organización paralela al partido Fuerza 2011, la formación con la postuló como candidata a la presidencia por primera vez.

Zuñiga llamó a relucir las declaraciones de testigos, de investigados y de colaboradores. Los mismos relataron con lujo de detalles como desde la cúpula de la organización criminal, hacían que falsos cooperadores firmaran recibos de dinero que no habían donado a la campaña. Mientras tanto, otras personas de confianza depositaban el dinero de procedente de Odebrecht y de otros empresarios peruanos a la cuenta bancaria del partido fujimorista. De esta manera, cuando la organización política declaró esos aportes simulados a las autoridades electorales en 2011, en 12 sesiones de la audiencia judicial se describió y reveló como se defraudó al Estado.

El 18 de Noviembre, Dionisio Romero Paoletti, principal banquero de Perú, declaró que había aportado más de 3,6 millones de dólares en efectivo, los mismos fueron entregados en maletas a la campaña electoral de la heredera de la dinastía Fujimori. El banquero uso como defensa que lo hizo para contrarrestar la influencia del chavismo, encarnado en Ollanta Humala, contrincante en ese entonces de Fujimori. También, hablaron dos grandes empresarios más, Vito Rodríguez y Juan Rasmuss, colaboraron 200.000 dólares y 4,0 millones de dólares respectivamente a la misma campaña. Las mismas declaraciones fueron recogidas por el equipo de Lava Jato del Ministerio Público.

Procedencia del dinero ilícito

El dinero entregado por Odebrecht fue camuflado con el dinero de origen lícito proveniente de empresarios peruanos. Es así como se evita la identificación de la situación como se introdujo el dinero al partido, afirmó el juez Zuíga. Ya en la parte final de la lectura de la resolución , que tuvo una duración de ocho horas, el juez evaluó las relaciones de la investigada y de los congresistas fujimoristas cercanos a su movimiento, con tres fiscales supremos investigados por su relación al caso, que conforman un grupo denominado Cuellos Blancos del Puerto. Esta era una organización criminal que lideró el depuesto juez supremo César Hinostroza.

Como era de suponerse existen varios jueces y fiscales bajo investigación. Por esa causa están detenidos unos y otros separados en forma temporal de sus cargos. Es conocido como los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Galves y Victor Rodríguez se han dado a la tarea de obstaculizar las investigaciones de control interno. Así como lo hace descalificando las pesquisas en la prensa. Aunque han sido protegidos por la mayoría fujimorista hasta que el Congreso fue disuelto a finales de septiembre.

Fujomori al ver la lectura de la resolución de Zuñiga en casa de su madre, sin esperar, se dirigió a la sede de la Sala Penal en el centro de Lima. De esta forma, fue detenida y luego conducida a una cárcel. Allí espera que el Instituto nacional Penitenciario tramite su ingreso a una prisión. Mientras sucedía su ingreso decenas de fujimoristas se reunieron en las afueras de la Sala Penal. Es así como luego se retiraron, quedando solo los globos naranjas que distinguen el partido.