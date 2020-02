Karma blanca, nuevamente en riesgo temporada del Real Madrid, una semana decisiva

Karma blanca, nuevamente en riesgo temporada del Real Madrid, semana decisiva

Nuevamente, El Real Madrid, luego de un año, tiene la temporada en riesgo. Es así como esta semana es decisiva. El equipo blanco enfrenta siete días definitivos ante el City y el Barça.

El Real Madrid en una semana decisiva

Después de haber pasado tanta calamidad, el equipo del técnico francés, Zidane, necesita dos noches mágicas en le Bernabeú. La primera noche es la del miércoles, ante el City y la otra noche es la del domingo ante el Clásico. Es así como Ramos hacia alusión al espíritu de competencia cuando las cosas están apretadas; luego de la derrota ante el Levante. En definitiva, Ramos manda ha arriesgar todo para lograr el triunfo. Es el momento de medir a todos y a cada uno de los jugadores de la actual plantilla contra los rivales que además son de talla mundial.

De esta forma el capitán quiere recuperar el ímpetu de sus jugadores. Así como jalar de la cuerda lo más que se pueda y que a través de esta presión lograr el liderato que se ha perdido. Del mismo se encontraban el año pasado a estas alturas. El equipo dejó toda la temporada en apenas siete días. Con dos Clásicos, uno que indicaba que volverián a las semifinales. Sin embargo cayeron 0-3 y cuatro días después quedaron por fuera ante el Barça por 0-1. Inmediatamente, el Ajax volvió a los octavos de la Champions. No importó el triunfo en Amsterdam, el Madrid cayó en casa por 1-4 para salir definitivamente de una temporada en blanco. Solari llevaría luego el partido en Valladolid antes de ser cesado y traer de nuevo a Zidane.

Cambiar el escenario

Pues ahora le toca al técnico francés, el escenario no ha cambiado. Por lo tanto la presión es infinita, aunque no se juegan dos clásicos sino uno. Otra diferencia es que el Madrid de Solari llego a empujones, en cambio el de Zidane desea recuperar el liderato. Por ahora no hay más Copa, ni más Barça; lo tumbó fue el Real. Y lo tumbó en casa.

De esta manera, los veteranos del Madrid saben que existe un trabajo importante que terminar. Por esto mismo, la semana es para ellos, espantar novatos y eliminar el karma que los cubre con su casa. Jugar en serio con el miedo escénico al que hizo referencia Valdano y aliarse a el para sacarle provecho. Olvidar las pesadillas de jugar en casa y convertirlas en los mejores sueños y logros.

El Madrid en la Champions sufrió con el Brujas hasta empatar con el PSG. En Liga se dejó cuatro empates, ante el Celta el último, además de Valladolid, Betis y Athletic, más la derrota y luego la sentencia de la Real Sociedad en Copa (3-4). Esta vez, la Champions es para el Real. Zidane tiene confianza y una fe ciega en su equipo. Toda la temporada la ha repetido y esté en el ADN del equipo.