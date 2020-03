Fernando Alonso solo quería concienciar a la gente

A ese comunicado , el exseleccionador de fútbol español Vicente del Bosque, le contestó, de manera indirecta. En su respuesta ni lo mencionó: «He visto a alguien que todavía protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado las medidas y luego a lo mejor cotiza en el extranjero. No es un palo a nadie. Lo digo como un hecho genérico, no contra nadie. Es un tema complicado y tenemos que ser comprensivos con las autoridades».

Fernando Alonso comentó que su primera intención fue dar un mensaje positivo a la gente. «Mi intención era concienciar a la gente de que se quedara en casa». Pero, no hay problema, ahora señaló: «Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más».

Era de esperarse la pronta respuesta del piloto, defendiendo su posición: «Eso es lo que ponía hace seis días», tratando de explicar los de» los dedos ni queriendo». También afirmó:«lo hice con la intención de concienciar a la gente de estar en la casa. Ni tengo idea del virus ni tengo idea de nada. Que no se preocupe nadie,ya no me interesare más. Además, me alegra saber que todos ahora ya lo decimos y es lo único que me importan. #yomequedoencasa».

También aclaró lo de que cotiza en el extranjero. Su respuesta fue muy contundente, por Instagram:«De lo de cotizar, enterate bien, así como de que doy trabajo a 36 personas en España».