Coronavirus, ya es pandemia global

La OMS había demorado, declaró la enfermedad como pandemia global. El director general de la organización asegura que el nivel de propagación del virus es alarmante. Además, de los niveles de inacción existente.

El Coronavirua ya es una oficialmente declarada una pandemia. Es te miércoles fue declarada por el máximo organismo de la Salud (OMS), durante una rueda de prensa. El director hizo enfásis en que el problema es de todos. En un problema global y todos los países deben comprometerse a atacar el problema y poner de su parte para combatir el virus. Las palabras del Tedros Ghebreyesus, el máximo responsable de la OMS, circulaban entre la esperanza y la severidad. Su discurso empezó con un toque de alarma: «Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, y por los alarmantes niveles de inacción».

La explicación del experto rebunda en que las dos últimas semanas se han multiplicado por 13 casos de Covid-19 fuera de China, epicentro del brote. El registro indica 118000 casos positivos en 114 países y las muertes suben a 4.291. Es así como expresó con claridad: «En los próximos días y semanas esperamos que el número de casos, de muertes y de países afectados aumente aún más». Muchos expertos opinan que la declaración raya en lo político, porque como se sabe, el virus ya estaba extendido por infinidad de países y mucha población está expuesta a él.

Es un asunto serio

No es un asunto para hablar a la ligera. Las cosas no cambian por denominarla pandemia. Hay que tomar medidas urgentes y agresivas. Se está dando la señal de alarma alto y claro. La anterior pandemia fue la producida por el AH1N1. Se regó a nivel mundial, a pesar de las advertencias y medidas, y no era letal. El Coronavirus si se descuida es mortal.

Es importante saber «que más del 90% de los casos se han producido unicamente en cuatro países, y que dos de ellos (China y Corea del Sur) ya han conseguido rebajar el número de casos», según Ghebreyesus. También señaló que 81 naciones no han comunicado ningún caso de coronavirus y que 57 han registrados 10 casos o menos: «No podemos decirlo más alto, más claro o con más frecuencia: todos los países están a tiempo de cambiar el curso de la pandemia» También dijo: «Si los países detectan, hacen el test, aíslan, buscan los contactos y movilizan a su ciudadanía en la respuesta, los que solo tienen un puñado de casos de Covid-19 pueden prevenir que se conviertan en grupos de transmisión y que estos se conviertan en transmisión comunitaria». Las posibilidades de afrontar la gravedad de la situación