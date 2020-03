Trump consideraba innecesarios los fondos para la ciencia ¿y ahora?

«Creo que esto es algo que realmente nunca puedes pensar que va a suceder. ¿Quién lo habría pensado? Hace seis , siete u ocho semanas, ¿quién lo habría hecho?» expresó Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Esto lo hizo en una entrevista, cuando le preguntaron acerca de reabrir una oficina dedicada a la preparación para pandemias.

Es cierto, que nadie puede adivinar la aparición de una pandemia. pero si sabemos que el presidente se equivoca en cuanto a manejar la actual crisis sanitaria. Es cierto, que en el 2019 ni siquiera se pensaba en en el Covid-19, pero lo que si sabemos es que los gobiernos desarrollados se deben preparar para afrontar una epidemia de esta magnitud. Al igual que encargarse de preparar medidas en caso de que estos hechos ocurran.

Como recordaremos, en 2018, el gobierno de Trump, cerró la oficina que se encargaba de desarrollar medidas para enfrentar crisis sanitarias. De esta forma, el coronavirus quizás no estuviera a merced , como lo está ahora, de la propagación de casos de Covid-19. El gobierno aún no encuentra que hacer. Y ya hay estados del país en situación de emergencia. Y la duda existente es, que no se sabe si la administración afronte la situación como es debido.

«Soy una persona de negocios. No me gusta tener a miles de personas cerca cuando no las necesitas. Cuando las necesitamos, podemos recuperarlas muy rápidamente», expresó el mandatario. Esta manera de defender su decisión de eliminar la oficina de salud e investigación es muy desproporcionada. No sabiendo que la realidad es muy distinta. Es difícil y complicado reunir un equipo excelente como el que se tenía, de la noche a la mañana.