El apellido no te da el triunfo en la Fórmula 1

«Mi padre que es, a mis ojos, el mejor piloto de carreras de todos los tiempos. Si la gente me compara con él, me enorgullece mucho», exclamo el joven alemán. También, añadió:» Soy consciente de que si quiero convertirme en piloto de Fórmula 1, tengo que hacerlo bien en las categorías junior como la Fórmula 2. Ningún piloto junior llega a la F1 porque importe su apellido. Esa no es una garantía, pero claro que no me molesta que me comparen con mi padre, que es a mis ojos , el mejor piloto de carreras de todos los tiempos. Si la gente me compara con él, me enorgullece mucho», afirma Mick, que ganó la F3 en 2018.

De esta manera, sus comentarios reflejan la madurez de su comportamiento. Afirma que en este momento está concentrado en F2. No quiere pensar en F1. Asi que quiere enfrentar el desafío con su concentración plena en lo que hace y quiere hacerlo bien. El joven piloto expresó sentir bien con lo que hizo la temporada pasada.

«Nuestros datos mostraron que solo fueron tres carreras en las que no tuvimos ritmo. Pero lo más importante, es que he aprendido mucho de 2019, especialmente en términos de gestión de neumáticos, que es probablemente la parte más crucial en F2. Estoy seguro de que la experiencia me ha ayudado a ser un mejor piloto. En 2020, sin embargo, no solo quiero seguir mejorando , sino que también quiero poder pelear con los principales pilotos de la F2».