Prendas y accesorios que debe tener un armario para el otoño-invierno

Las prendas básicas son realmente imprescindibles en cualquier fondo de armario. Sobre ellas se combinarán otras prendas y complementos de la tendencia del momento. Es la manera ideal de construir los distintos estilos de todos nuestros outfits. Además de los básicos, también necesitamos utilizar los accesorios y prendas propias de cada estación. Es una manera de enriquecer el estilismo, así para el verano deberemos contar con sandalias o un short. Pero, para la temporada más fría, las prendas y complementos son otros, más estilosos y muy calentitos.

Así que, ya sabes lo enorme importancia de contar con un fondo de armario excelente. Pues de aquí depende que podamos solucionar los dilemas de estilismo que se nos presente. Claro, para construir los looks de impacto, también necesitamos las prendas o complementos de cada estación. Y para que vivas feliz, estilosa y calentita durante esta temporada otoño-invierno, te traemos algunos de los accesorios y prendas que debes tener a la mano para cada look. ¡Acompáñanos y verás que todas te van a enamorar!

Las botas militares mujer se encuentran en alta tendencia. Es un estilo de calzado que da un toque original a nuestro look. Todo armario de contar por lo menos con un par.

En esta temporada se han vuelto muy solicitados los chalecos con tejido de punto. Es una prenda bastante sencilla, pero enriquece como nada nuestro armario. Y los que son oversize, más aún

Una Bufanda de Cashmere

Un excelente armario se diferencia principalmente porque contiene complementos o accesorios de alta calidad. Ya sean zapatos o bolsos de firma, una imponente joya, o alguna bufanda confeccionada con un tejido de alta calidad y atemporal como el Cashmere. Pero, ten cuidado, no vayas a enloquecer comprando todo lo que veas. Debes saber poner tu atención sobre esos complementos o prendas que realmente son combinables, pues, son ellas la que le darán realce a tu fondo de armario.

Chaleco oversize de punto

Una sobrecamisa a cuadros de talla grande

Esta sobrecamisa está de alta tendencia, es muy calentida y su estampado es a cuadros. La vemos tanto, en todos lados, que ya queremos una para nuestros looks. Bien… solo debemos dar el paso y adquirirla, porque se trata de una prendad que puede solucionar cualquier look que uses a diario, además de aportar un toque de actualidad.

Chándal… comodidad y vesátilidad

Sí, actualmente las tendencias han tomado un giro enorme. Y ahora, el chándal no solo está de moda llevarlo, resulta que si no cuentas con alguno en tu armario, estás fuera de toda la temporada. Esto se nota por todos lados, vemos que las tiendas se encuentran colmadas de sudaderas, pantalones joggers y por supuesto de chándals. Puedes combinarlos con plumífero y zapatillas si deseas un look muy deportivo. Y si lo que quieres es jugar un poco con contrastes, te recomendamos un abrigo de paño y botas track.

Sombrero de pelito estilo pescador

Siempre los sombreros poseen una fuerza especial para levantar el look que sea. Además, por supuesto de protegernos de la inclemencia del frío. Te presentamos es sombrero con un estilo que está de moda, el sombrero tipo pescador, y con el pelito es más que adorable.

El reloj como accesorio

Te hemos traído este modelo de reloj inteligente. Un accesorio que te dará motivación y horas más felices en el invierno. Cómete cada hora del día con este discreto modelo en color negro. Puedes combinarlos con cualquiera de tus pulseras y podrás darle un vuelco a tus actividades de rutina. Se trata del Reloj Misfit Vapor 2, y lo encontrarás en las tiendas de El Corte Inglés.