Messi explota ante declaraciones insinuantes dentro del equipo

Messi dijo basta. Se esta cargando de razones para dar una vuelta y despedirse. No le gustan las cosas que suceden en el club. Messi explotó este martes. No quiere seguir escuchando falsa acusaciones en torno a él.

Leo Messi explota por lo que esta sucediendo

El jugador argentino no le agradaron para nada unas declaraciones de Abidal en las que acusaban a los jugadores de echar a Valverde.«Estaban a disgusto y algunos no se entrenaban bien» comentó el secretario técnico. Por lo tanto, Messi de inmediato le respondió al francés que nombrara directamente y que se metiera en sus asuntos.

Este asunto de Messi no es un capricho de un momento, la situación ha venido acrecentándose y viene de mucho más atrás. El futbolista argentino, ganador de seis balones de oro, empieza a enfadarse porque todas las situaciones incomodas que suceden en el club le son achacadas. Comenta, que siempre lo hacen responsable de muchas decisiones que toma la directiva son por su causa. Messi sabe que muchos del club piensan y comentan que el fue el ejecutor de Valverde. Leo Messi quiere que sepan que es totalmente falso, que le fue totalmente fiel hasta el final. No como otros. Por consiguiente, exige a Abidal que dé nombres, porque si no lo hace, todos piensan que se refieren a él.

Tiene el poder pero no es para tanto

Es así como ya no soporta más la situación, no quiere ser el centro de los comentarios malsanos acerca de su actitud como miembro del club, ni que digan que él es el que cesa entrenadores, hace fichajes o alinea a los jugadores. Sabe que su figura y posición le da poder pero no para dictar la política del club, como muchos quieren afirmar.

Es así como Piqué , declaró que la directiva del club utiliza sus medios afines para denunciar el inmenso poder de los jugadores, dando a entender que el vestuario hace y deshace a su antojo en el club.

De esta forma, Messi manifiesta cansarse de la situación y esta lleno de razones para salir del club. Porque hay muchos detalles más. El aspecto deportivo del club le preocupa, el equipo va a la deriva y a nadie le es indiferente que va en picada. El cambio de entrenador no le sentó nada bien. Las lesiones de larga duración de Luis Suárez y Dembelé están hundiendo al equipo azulgrana. Messi esta claro al igual que todo el equipo que alguien no hizo bien las cosas. Por lo tanto, El Barcelona, el equipo de Setien solo tiene 16 jugadores del primer equipo.

Prela lo económico a lo deportivo

Ni hablar del aspecto económico del equipo. En temporada de invierno salieron cuatro jugadores y no llegó ninguno nuevo y en cuanto las lesiones de Dembelé se podía suponer por su historial. Es así como se determina que no hubo previsión.

Lionel Messi hasta ahora siempre ha manifestado su deseo de retirarse estando en el Barcelona. Pero está claro que siempre se anota a ganador. Y no lo ve o no existe en el club, los fichajes no dan la talla. Comentó que Neymar pudo ser un gran refuerzo y que Griezmann está cumpliendo sin más. Por supuesto, Messi anota y observa que cada vez debe ser más su esfuerzo. Su cara refleja lo que siente y esta harto. Su respuesta a Abidal, el enfrentamiento al compañero, son muchas cosas. No esta feliz y quiere buscar su felicidad. Actitud muy normal para una grande como él. Y si quiere irse al final de la temporada, nadie ni nada lo ata al Barcelona.